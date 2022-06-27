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7月4日前油價略降？分析師：只是暫時現象

編譯陳韻涵╱綜合26日電
圖為休士頓的一個加油站。 (Getty Images)
圖為休士頓的一個加油站。 (Getty Images)

專家預測，油價可能會在7月4日國慶日假期前下跌，跌幅可能達每加侖10至20美分，但分析師認為油價緩解只是暫時性現象。

燃油價格追蹤公司GasBuddy分析指出，本月25日的全美平均油價為每加侖4.91元，從13日的5.03元新高峰值下降。

GasBuddy表示，油價看跌但專家並未說明原因，且即便價格略減，仍是歷年最高的國慶假期油價。

GasBuddy專家警告，「今年夏季晚期可能看到油價飆漲的情況，因為市場波動性仍高。」

拜登總統呼籲國會在9月前暫緩徵收聯邦汽油稅(gas tax)，但共和黨議員預料反對，部分民主黨議員對此也不以為然，認為這可能讓企業得利，而非消費者。 

拜登同時以俄羅斯入侵烏克蘭為由，呼籲油氣業者降低天然氣價格；但拜登此舉招致聯準會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)批評，鮑爾說，俄國侵烏並非驅策油價上漲的主因。

過去幾周，全美平均油價約每加侖5元，GasBuddy預估，每加侖油價將在7月4日前調降10美分到20美分左右。

GasBuddy石油分析師主任德哈恩(Patrick De Haan)說：「今年夏季每一州的油價都可能創新高，駕車人必須了解，雖然我們現在可能看到油價稍微緩解，但是漲價甚至飆出新高價的風險仍高。」

德哈恩表示，許多外部因素可能很快影響美國油價。

「雖然我們可能在靠近7月4日時看到油價緩和，但國慶假期過後，市場波動性仍高」；德哈恩解釋，「我們依然有可能在夏季晚期看到油價飆高，或是遭遇颶風威脅墨西哥灣煉油廠或鑽油平台等。」

儘管油價出現天文數字，GasBuddy民調顯示，超過58%的美國人仍計畫在今夏公路旅行，33%的人將在國慶日連假出遊。 

德哈恩說：「雖然我們偶爾看到油價稍微緩解，高油價也無法阻止國民在(經歷新冠肺炎疫情)經濟全面重啟後出門遠行。」

國慶日連假可能是國殤日(Memorial Day)假期後，今夏第二個熱門旅遊周末，國殤日周末假期至少有3400萬人選擇開車出行。

油價 拜登 鮑爾

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