留兒熱死車內 父「終身監禁」判決被喬州最高法院推翻

喬州男子哈里斯六年前將22個月大的兒子留在車內高溫致死，原被判終身監禁；22日出現大逆轉，州最高法院推翻初審裁決。（路透）

喬治亞州 男子哈里斯(Justin Ross Harris)2016年因被控把僅22個月大的兒子在高溫下留在車內，導致嬰兒死亡，而被判終身監禁、不得假釋；但該案22日出現大逆轉，州最高法院以陪審團看到的性活動證據「極端不公地帶有偏見」為由，六票對三票推翻了初審法院的裁決。

這項裁決代表現年41歲的哈里斯有權就他謀殺和虐待兒童的指控，接受新的審判。他的律師表示將要求重審。

哈里斯原先被判犯下八項罪名，其中包括惡意謀殺他22個月大的兒子庫珀(Cooper)，這名幼兒被哈里斯留在酷熱的汽車內七小時後死亡；當天氣溫高達80幾度。初審法官判處哈里斯終身不得假釋，他也因其他罪行獲判32年以上徒刑。

儘管喬治亞州最高法院所有法官都同意有足夠證據支持將哈里斯定罪，但由首席大法官納米亞斯(David Nahmias)撰寫的134頁的多數意見認為，大部分與哈里斯性活動有關的證據不該被使用，而且可能對陪審團產生不當影響。

喬州 最高法院維持哈里斯對一名16歲少女犯下三項性犯罪的判決，哈里斯也未對此提出上訴；他因這些罪行被判入獄12年。

科布郡(Cobb County)地方檢察官辦公室在哈里斯的部分定罪被喬州最高法院推翻後，表示將提出動議要求重新考慮。檢方認為，哈里斯因對婚姻不滿意，故意殺死兒子讓自己更自由。檢方為支持這個理論，提供了哈里斯婚外性行為的大量證據，包括與女性和少女交換色情信息和圖片，並與一些人發生性關係。

但哈里斯的辯護律師表示，哈里斯溺愛兒子，庫珀的死是悲慘的意外。

哈里斯2012年從阿拉巴馬州搬到亞特蘭大 地區工作；他告訴警方，2014年6月18日早上他忘記把兒子送到日托中心，直接開車去Home Depot上班擔任網站開發人員；兒子被他留在停放於亞特蘭大郊區辦公室外的現代SUV汽車座椅上，七小後死亡。

納米亞斯寫道，沒人質疑哈里斯將兒子留在車內、小孩因車內酷熱致死，爭議在於哈里斯是否「故意且惡意讓孩子痛苦而死」。

納米亞斯寫道，州法院「證明了哈里斯是花花公子、色狼，甚至是性侵犯者，但這樣的證據幾乎沒有答覆他離開兒子庫珀時的意圖，卻可能會導致陪審員得出結論，認定哈里斯是會從事其他在道德上令人厭惡行為的人，應該受到懲罰。」