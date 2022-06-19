輝瑞、莫德納2幼童疫苗差別在哪…劑量、針數、注射間隔時間

CDC正式建議6個月到5歲幼童注射新冠疫苗，圖為賓州兒童接種新冠疫苗。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)18日建議家長讓六個月到五歲幼童接種輝瑞 (Pfizer)或莫德納 (Moderna)新冠疫苗 ；這兩種疫苗雖然是由同樣的技術研發，但是在劑量、針數、注射間隔時間有所不同，醫生建議家長替子女選擇最適合的疫苗。

六個月到五歲的小朋友是全美尚無法接種新冠疫苗的群體，小孩居家避疫影響家庭正常作息，也讓家長擔心幼童恐怕染疫重症。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)負責新冠疫苗項目的官員馬克斯(Peter Marks)表示，家長應放心讓孩子接種輝瑞或莫德納疫苗。

輝瑞幼童新冠疫苗

輝瑞三劑式兒童疫苗可讓六個月到四歲的幼童接種，第一劑和第二劑間隔三周，第二劑和第三劑間隔至少八周。

每劑劑量則因兒童年齡不同而異，四歲以下幼童為每劑三微克(μg或mcg)或0.03毫升(mL)，五歲到11歲20微克或0.2毫升，青少年與成人則為30微克或0.3毫升。

輝瑞藥廠研發人員表示，五歲以下兒童疫苗對抗輕症的整體效能約80%，但研究對象僅10名確診兒童。

另據華盛頓郵報報導，輝瑞表示，如果只打兩劑兒童疫苗，對六個月到四歲兒童的效能僅28%；FDA則表示，六個月到23個月大嬰兒的疫苗效能更低。

莫德納幼童新冠疫苗

莫德納的兩劑式兒童疫苗可讓六個月到五歲的幼童接種，第一劑和第二劑間隔四周，劑量都是0.125毫升或25微克；聯邦疾病防治中心表示，目前針對18歲以上的疫苗第一劑和第二劑為0.5毫升或100微克，補強針為0.25毫升或50微克。

莫德納表示，兒童疫苗的效能因兒童年齡不同而異，六個月到一歲為51%，兩歲到五歲則為37%。

華郵報導，莫德納正在測試兒童用的第三劑補強針。