佛州醫師可直接向聯邦訂購5歲以下幼童疫苗

CDC正式建議6個月到5歲幼童注射新冠疫苗，圖為醫護人員準備疫苗。(Getty Images)

佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯 (Ron DeSantis)日前表示佛州 不會訂購與配發幼童用疫苗 ，等於槓上白宮；但白宮17日宣布將授權佛州醫師可直接向聯邦政府訂購5歲以下幼童用疫苗。

佛州州府是全美唯一拒絕預先訂購幼童疫苗的區域，但儘管佛州州府不提供，17日聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權佛州醫師可以直接訂購，預計接下來幾天會獲得聯邦疾病防治中心(CDC)的最終批准。

白宮一直強烈批評德桑提斯的立場，不過在前日聲明中對於他允許醫師個人訂購疫苗的消息給予支持鼓勵。德桑提斯並沒有全面關門。

最終授權通過後，佛州醫師尚無法立即獲得全州儲備，州衛生局表示醫師將於幾天或一周內收到疫苗。

佛州官員表示藥局和社區健康中心將提供疫苗，可直接向聯邦政府預訂；兒童醫院與其他診所可透過州入口網站訂購。

聯邦官員認為大部分家長計畫讓小孩在小兒科醫師門診接種疫苗，多於藥局或兒童醫院，並批評德桑提斯拖慢取得疫苗的進度。

官員指出，德桑提斯不預訂疫苗的決定代表在批准幼童疫苗第一天，佛州將無庫存供兒童醫院或醫師使用。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說 :「儘管德桑提斯州長已改變方向，現在正訂購疫苗，我們將盡全力讓佛州兒科醫師盡快取得疫苗，這是令人振奮的第一步，我們敦促佛州為該州和地方衛生單位訂購疫苗，好讓所有佛州父母有機會讓他們的小孩接種疫苗。」

佛州衛生局發言人雷德芬(Jeremy Redfern)表示，佛州向聯邦政府訂購疫苗的線上入口網站Florida SHOTS一直可供醫院、診所、小型醫師門診使用。但根據CDC規定，供應單位只有在通過緊急使用授權(Emergency Use Authorization)後，才能訂購疫苗。這次雖然通過緊急使用授權，但佛州卻拒絕預訂疫苗。

雷德芬說：「Florida SHOTS將允與個人以過去的方式訂購疫苗，佛州衛生局不會成為聯邦政府存放大量疫苗的單位。」