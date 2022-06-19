我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

佛州醫師可直接向聯邦訂購5歲以下幼童疫苗

編譯徐薏茹／綜合18日電
CDC正式建議6個月到5歲幼童注射新冠疫苗，圖為醫護人員準備疫苗。(Getty Images)
CDC正式建議6個月到5歲幼童注射新冠疫苗，圖為醫護人員準備疫苗。(Getty Images)

佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)日前表示佛州不會訂購與配發幼童用疫苗，等於槓上白宮；但白宮17日宣布將授權佛州醫師可直接向聯邦政府訂購5歲以下幼童用疫苗。

佛州州府是全美唯一拒絕預先訂購幼童疫苗的區域，但儘管佛州州府不提供，17日聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權佛州醫師可以直接訂購，預計接下來幾天會獲得聯邦疾病防治中心(CDC)的最終批准。

白宮一直強烈批評德桑提斯的立場，不過在前日聲明中對於他允許醫師個人訂購疫苗的消息給予支持鼓勵。德桑提斯並沒有全面關門。

最終授權通過後，佛州醫師尚無法立即獲得全州儲備，州衛生局表示醫師將於幾天或一周內收到疫苗。

佛州官員表示藥局和社區健康中心將提供疫苗，可直接向聯邦政府預訂；兒童醫院與其他診所可透過州入口網站訂購。

聯邦官員認為大部分家長計畫讓小孩在小兒科醫師門診接種疫苗，多於藥局或兒童醫院，並批評德桑提斯拖慢取得疫苗的進度。

官員指出，德桑提斯不預訂疫苗的決定代表在批准幼童疫苗第一天，佛州將無庫存供兒童醫院或醫師使用。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說 :「儘管德桑提斯州長已改變方向，現在正訂購疫苗，我們將盡全力讓佛州兒科醫師盡快取得疫苗，這是令人振奮的第一步，我們敦促佛州為該州和地方衛生單位訂購疫苗，好讓所有佛州父母有機會讓他們的小孩接種疫苗。」

佛州衛生局發言人雷德芬(Jeremy Redfern)表示，佛州向聯邦政府訂購疫苗的線上入口網站Florida SHOTS一直可供醫院、診所、小型醫師門診使用。但根據CDC規定，供應單位只有在通過緊急使用授權(Emergency Use Authorization)後，才能訂購疫苗。這次雖然通過緊急使用授權，但佛州卻拒絕預訂疫苗。

雷德芬說：「Florida SHOTS將允與個人以過去的方式訂購疫苗，佛州衛生局不會成為聯邦政府存放大量疫苗的單位。」

疫苗 佛州 德桑提斯

上一則

輝瑞、莫德納2幼童疫苗差別在哪…劑量、針數、注射間隔時間

下一則

推翻4年前判例 愛阿華州高等法院：墮胎非基本權利

延伸閱讀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看
CDC諮詢專家一致支持 6個月以上嬰幼兒打疫苗

CDC諮詢專家一致支持 6個月以上嬰幼兒打疫苗
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
5歲以下新冠疫苗批准 紐約市增10處幼童接種點

5歲以下新冠疫苗批准 紐約市增10處幼童接種點

熱門新聞

曾有研究估計，人在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減得更快。（Getty Images）

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

2022-06-13 12:15
現金買家搶房較易勝出，3月約28%房屋銷售以現金支付，創八年來以來最高紀錄。圖為佛州邁阿密受歡迎的住宅區。（Getty Images）

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

2022-06-13 06:38
倘若經濟衰退將無法避免，消費者可遵循七大準則做好財務因應。(Pexels)

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

2022-06-15 11:42
邁阿密高中生愛許麗‧艾德莉卡獲得八所常春藤盟校錄取，圖為她在高中畢業典禮上致詞。(取自早安美國網站)

17歲邁阿密女高中生 申請8所常春藤大學全錄取

2022-06-11 12:07
股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

2022-06-16 22:06
美國公民赴中簽證受理範圍調整，探親和團聚簽證、赴中工作簽證等可重新申請。圖為上海機場邊檢站。（取材自澎湃新聞）

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

2022-06-14 00:53

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見