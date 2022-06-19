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最高院裝圍欄 推翻墮胎權案近了？ 示威者批：與公眾情緒脫節

編譯盧炯燊／綜合18日電
最高法院日前裝上防護性圍籬，引起猜測，是否推翻墮胎權案件即將裁決。(路透)
最高法院日前裝上防護性圍籬，引起猜測，是否推翻墮胎權案件即將裁決。(路透)

路透報導，自2020年3月實施新冠疫預防措施後，聯邦最高法院即不准任何公眾進入法院，今年5月傳出最高法院將推翻1973年攸關婦女墮胎權的里程碑判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，引發抗議甚至死亡威脅，法院內外變得更加緊張。

就在洩漏聯邦最高法院大法官艾里托(Samuel Alito)尚未公開的主要意見書，要推翻「羅訴韋德案」判例後僅數天，法院外即豎起一道8呎高的圍欄；現在有消息傳出，最高法院準備在未來數星期作出裁決，安全措施更加嚴厲。

華盛頓的其他官方建築，包括白宮和國會大廈，在疫情放緩後已重新向公眾開放，但這個最高司法機構仍處於封鎖狀態；部分爭取墮胎權的示威者認為，圍欄是大法官與公眾情緒脫節的標誌。

曾經自鎖在圍欄而被捕的一名示威者賴希施塔特(Guido Reichstadter)質疑是大法官們心虛，以免受到自己決定的影響而豎起柵欄；他認為，圍欄向外界傳達了一個信息，就是大法官們軟弱、害怕及孤立。

自政治新聞網站Politico披露大法官艾里托的主要意見書後，全國多地即出現抗議浪潮甚至威脅，在一些保守派大法官住宅外更成為示威者的抗議地點；6月8日，一名加州男子在大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)位於馬里蘭州寓所外被捕就是最近的一例；這名男子當時持手槍、胡椒噴霧，現已被控謀殺未遂。

聯邦最高法院另一個為人詬病之處，就是儘管疫情緩和，但仍沒向公眾開放，雖然去年10月恢復了控辯雙方面對面的爭辯，但只允許法庭工作人員、律師和一些記者進入法庭。

最高法院現在仍是實行疫情期間採取的一些做法，包括沒有正式開庭時間，法院僅在網上公布裁決結果，這意味著大法官不用再在法官席上閱讀裁決和反對意見的摘要。

對於為何不恢復大法官在庭上宣布裁決結果的問題，法院發言人拒絕回應。

大法官 疫情 墮胎

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