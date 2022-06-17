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彭博：拜習最快7月對話 10月後才有「會晤」機會

編譯盧炯燊／綜合16日電
拜登總統（右圖）與中國國家主席習近平（左圖）可能在今年夏天通話；兩人曾在今年3月透過視訊會談。（Getty Images）
拜登總統（右圖）與中國國家主席習近平（左圖）可能在今年夏天通話；兩人曾在今年3月透過視訊會談。（Getty Images）

「彭博新聞」16日援引華府兩名知情人士報導，美國官員正努力安排拜登總統與中國國家主席習近平在今年夏天通話；兩人自今年3月透過視訊會談後，雙方關係仍處高度緊張狀態，美方希望透過這次通話緩和緊張。

有關人士並未透露美方希望的談話重點，但拜登政府高層官員強調了在與中國的關係上，設置「護欄」以防止出現誤判的重要性。

一位熟悉規畫安排的人士透露，拜登與習近平最快會在7月通電話，至於面對面會晤的時間，要等中共今年10月舉行20次全國代表大會之後。自新冠疫情爆發後，習近平已沒有出國外訪，也只是透過視訊參加國際會議。

拜登與習近平上次談話是在3月18日，當時的談話主要是美國擔心中國可能提供物質，支持俄羅斯揮軍烏克蘭。

對於現正安排拜習電話通話的報導，美國國家安全委員會發言人拒絕回應及確認，但拜登政府將繼續保持與中方的溝通管道。

中國駐華盛頓大使館的官員同樣沒有評論有關報導。

在此之前，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與中國外事辦主任楊潔篪6月13日在盧森堡舉行了四個半小時會談，之後開始傳出美兩國元首可能會談的消息。

值得關注的是，在習近平與俄羅斯總統普亭通電話強調中俄相互支持、密切戰略合作兩天後，彭博即報導美方官員正安排拜習通電話的計畫。

另方面，美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)16日在北京透過視訊，出席在華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)舉行的座談，分析美國對華政策、美中關係當前面臨的主要問題、中國局勢、美國前景等議題，指出雙方關係處於50年來的最低點，雖不樂觀但要務實，包括積極提升與中國競爭力，但避免兩國衝突升級。

除了台灣問題一直是美中關係的痛點外，兩國也在印太地區爭取更大的影響力。中國最近希望與太平洋島國簽署安全與經濟協議，就被視為在印太地區反制美國的動作。

拜登 習近平 俄羅斯

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