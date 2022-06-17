彭博：拜習最快7月對話 10月後才有「會晤」機會

拜登總統（右圖）與中國國家主席習近平（左圖）可能在今年夏天通話；兩人曾在今年3月透過視訊會談。（Getty Images）

「彭博新聞」16日援引華府兩名知情人士報導，美國官員正努力安排拜登 總統與中國國家主席習近平 在今年夏天通話；兩人自今年3月透過視訊會談後，雙方關係仍處高度緊張狀態，美方希望透過這次通話緩和緊張。

有關人士並未透露美方希望的談話重點，但拜登政府高層官員強調了在與中國的關係上，設置「護欄」以防止出現誤判的重要性。

一位熟悉規畫安排的人士透露，拜登與習近平最快會在7月通電話，至於面對面會晤的時間，要等中共今年10月舉行20次全國代表大會之後。自新冠疫情爆發後，習近平已沒有出國外訪，也只是透過視訊參加國際會議。

拜登與習近平上次談話是在3月18日，當時的談話主要是美國擔心中國可能提供物質，支持俄羅斯 揮軍烏克蘭。

對於現正安排拜習電話通話的報導，美國國家安全委員會發言人拒絕回應及確認，但拜登政府將繼續保持與中方的溝通管道。

中國駐華盛頓大使館的官員同樣沒有評論有關報導。

在此之前，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與中國外事辦主任楊潔篪6月13日在盧森堡舉行了四個半小時會談，之後開始傳出美兩國元首可能會談的消息。

值得關注的是，在習近平與俄羅斯總統普亭通電話強調中俄相互支持、密切戰略合作兩天後，彭博即報導美方官員正安排拜習通電話的計畫。

另方面，美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)16日在北京透過視訊，出席在華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)舉行的座談，分析美國對華政策、美中關係當前面臨的主要問題、中國局勢、美國前景等議題，指出雙方關係處於50年來的最低點，雖不樂觀但要務實，包括積極提升與中國競爭力，但避免兩國衝突升級。

除了台灣問題一直是美中關係的痛點外，兩國也在印太地區爭取更大的影響力。中國最近希望與太平洋島國簽署安全與經濟協議，就被視為在印太地區反制美國的動作。