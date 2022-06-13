中日防長會談 岸信夫：台海和平對國際社會極重要

日本防衛大臣岸信夫12日與中國國防部長魏鳳和在新加坡「香格里拉對話」場邊會談；岸信夫表示「台灣海峽的和平與穩定極為重要」。（Getty Images）

日本 防衛大臣岸信夫12日與中國國防部 長魏鳳和在新加坡「香格里拉對話」場邊會談；岸信夫說，他向對方表示「台灣海峽的和平與穩定極為重要」。澳洲 國防部長馬勒斯12日也和魏鳳和進行雙方防長三年來的首次會談。

日本富士新聞網報導，這是雙方國防部長2019年12以來首次面對面會晤。兩人談到東海與南海情勢，岸信夫說，中方在釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）周邊持續以武力為後盾試圖改變現狀，日方「強烈憂慮」，要求中方自制。

岸信夫也說，日本對台基本立場不變，並向魏鳳和表達「台灣海峽的和平與穩定，不只對我國，對整個國際社會來說也極為重要」。

岸信夫說，中俄轟炸機5月在日本周邊進行聯合巡航等行動，日本非常憂慮。對於俄國入侵烏克蘭，岸信夫說，這種行為「絕對無法容許」，指中國身為聯合國安理會常任理事國，應為國際社會和平穩定扮演負責任角色。

讀賣新聞報導，兩人都同意就開設軍方「熱線」加速展開協調。魏鳳和說，希望強化中日合作關係，並建構基於兩國政府共識的關係。

澳洲國防部長馬勒斯12日也和魏鳳和在新加坡會談逾一小時。馬勒斯說，他提出澳洲關切的諸多議題，包括澳洲巡邏機在國際空域遭中國戰機攔截，以及澳洲「在太平洋的持久利益」等。

澳洲要求針對新冠疫情起源展開獨立調查，並禁止中國電信巨頭華為參與澳洲5Ｇ網路建設，中國則對多項澳洲產品加徵關稅或停止進口，雙方關係近來陷低點。