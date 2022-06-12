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拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

編譯潘勛╱綜合11日電
副總統賀錦麗10日在南卡州籌款，引發她有意更上層樓的聯想。(歐新社)
副總統賀錦麗10日在南卡州籌款，引發她有意更上層樓的聯想。(歐新社)

拜登總統2024年是否角逐連任，華府熱議，民主黨人要擊敗共和黨候選人如前總統川普或佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，還是以拜登勝算最大，但他年歲已高，施政滿意度又在極低檔，難保他不心生歸隱山林之意；政界點名，拜登如決定不連任，以副總統賀錦麗為首的民主黨選將共有五人。

賀錦麗11日前往南卡羅來納州，對南卡州民主黨人士表示，拜登及她十分感謝他們2020年的支持，最後才能入主白宮；賀錦麗此行不禁令人回想到她當年在該州的巡迴演說，帶動當地非裔選民熱情的意味很濃。

拜登若決定只做一任，賀錦麗必然立刻成為頭號接班人選，她身居白宮，曝光率高，有名氣，而且可以讓民主黨再次取得機會，推出女性候選人，若當選總統可打破性別的玻璃天花板；但賀錦麗不見得穩獲民主黨提名；她當副總統以來，負面新聞不少，民調支持率也不高；洛杉磯時報上月民調指出，賀錦麗的認可率只有40%，還在水平面下掙扎。

現任運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)2020年異軍突起，雖然後繼乏力，但仍一戰成名；目前任內奔走全國，推銷拜登的基礎建設案，造訪愛荷華、新罕布夏、威斯康辛及俄亥俄等選戰重大搖擺州；民主黨策士指出，布塔朱吉已就位，可再戰2024年。

第三位是聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)，她在進步派基本盤保有強勁支持；近日最高法院對攸關全國女性墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)意見草案流出，進步派譁然，她還前往最高法院，與抗議者會師；她痛批羅訴韋德案前例恐遭推翻的視頻在網上瘋傳。華倫最近雖表示無意入主白宮，只想連任參議員，但拜登如果不選，她的計畫很可能改變。

第四位是進步派大將、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)；他已角逐過民主黨提名兩次，幕僚最近指他已無意再選總統，但他們勸他要念茲於心，畢竟他在進步派運動中算家長角色；不過他已80歲，再出馬可能有麻煩。

第五位是明尼蘇達州的聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)，她在2020年選舉表現雖不佳，但拜登如果不選，她可望獲民主黨溫和派支持；今年她曾前往新罕布夏州，為州民主黨發表定調演說，政界觀察家指出，很難不讓人聯想她是在不作聲地打地基，為再戰2024年做準備。

民主黨 拜登 賀錦麗

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