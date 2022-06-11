中國銀彈打進後院 拜登想藉美洲峰會抗衡卻吃癟

美國總統拜登9日在美洲峰會場邊與巴西總統波索納洛會談。（Getty Images）

美國本欲利用正在洛杉磯舉行的美洲峰會，抗衡中國在拉丁美洲日益擴張的影響力，然而從一開始就落空了；華盛頓時報分析認為，拜登 政府只能怪自己。

總統拜登及副總統賀錦麗在峰會上的講話沒直接提到中國，也沒提到過去十多年，中國公司在拉美國家的巨大貿易及基礎建設投資 。

白宮官員暗示，避免直接提及中國是經過深思熟慮的；一位高級政府官員表示，拜登沒有計畫強調拉美與中國持續增長的貿易，最佳的抗衡方法是確保美國在拉美打造自己的積極願景，這也是拜登在峰會上宣布要與拉美國家建立「美洲經濟繁榮伙伴關係」的原因。

然而拜登政府一開始就決定不邀請古巴 、尼加拉瓜及委內瑞拉領袖參加峰會，結果引發多個國家杯葛，這說明了美國有意打造「美洲共榮圈」來抗衡中國在美國後院影響力有相當程度的困難。

華盛頓智庫「美國領導力倡議」(American Leadership Initiative)執行長弗倫克爾(Orit Frenkel)最近撰文指出，中國在過去十年，對美國影響範圍內的國家加強了關注。

她說，中國與中美洲及拉美國家的貿易額，從2002年的180億美元飆升至2021年的4490億美元，成為該地區第二大貿易夥伴，也是巴西、秘魯、烏拉圭及智利的最大貿易夥伴；隨著一帶一路計畫，中國在這個地區的投資急劇增長，在20個國家內投資超過1400億美元。

不少分析家指出，中國崛起的實力，代表了華盛頓在自家後院所面對的首要挑戰，美國必須更加清晰地加強與區內國家的關係，透過經濟投資加強應對挑戰的能力。

戰略與國際研究中心美洲項目高級研究員伯格(Ryan Berg)說，如果讓中國在拉美自由發揮，可能會破壞拜登建立「美洲經濟繁榮伙伴關係」的目標。