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21歲「有證夢想生」居留危機 科技公司籲保護20萬人福利

記者顏伶如／綜合報導

包括亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)母公司Alphabet Inc.在內的大科技公司7日發表聲明，呼籲拜登政府保護「有證夢想生」(documented Dreamers)，避免申請永久居留權期間因為程序拖延，淪落到被遣送出境的下場。

根據美國移民法規，外籍人士子女年滿21歲後，便不能繼續以父母工作簽證留在美國。這些年輕外籍人士如果自行申請簽證，但到21歲生日時申請尚未有下文，則必須離開美國；而受到疫情影響，簽證申請經常大規模延誤。

俗稱「夢想生」(Dreamers)的數百萬名無證年輕人可以申請臨時工作證，但「有證夢想生」卻沒有相對福利；路透報導，「有證夢想生」人數估計超過20萬。

報導指出，美國失業率創下新低，讓企業對於流失有機會成為正式員工的人才頗為憂心。

亞馬遜等科技公司與業界組織、律師團體聯名致函國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，呼籲國安部推出更周全的超齡政策(aging out policies)，允許「有證夢想生」只要永久居留權申請仍在作業中，就能繼續留在美國。

國安部發表聲明表示，正對所有政策展開通盤檢討，希望盡量增加綠卡核發數量，確保「有證夢想生」能在屆滿21歲前，取得永久居留權。

谷歌政府事務及公共政策部副總監巴蒂亞(Karan Bhatia)指出，聯邦政府可以透過法規從寬解釋，讓問題獲得暫時紓解。谷歌也支持國會通過「美國兒童法案」(America's Children Act)，為「有證夢想生」提供入籍管道。

巴蒂亞對路透說，某些谷歌員工因為不確定兒女身分問題能否解決，不敢在美國工作。巴蒂亞說，科技產業在國際市場面臨激烈競爭，「企業若要保持優勢，唯一之道就是擁有全世界最好的人才」。

他說：「我們最尖端的創新研發是在美國進行，好好運用這些人才，讓他們繼續留在美國，是非常重要的。」

參與連署的公司還包括IBM、Salesforce.com、推特(Twitter)、優步(Uber)及Technologies Inc.等。

夢想生 谷歌 工作簽證

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