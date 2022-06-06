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少數族裔、女性參選變多 共和黨「多元化」拚國會多數

編譯洪毅／綜合5日電
共和黨初選參選人逐漸多元化，圖為德州第38選區的非裔杭特(左起)、密西根州地10選區初選的詹姆斯、亞利桑納州第四選區的墨裔坦雅‧惠利斯、亞利桑納州第六選區的思科曼尼。(取材自臉書)
共和黨初選參選人逐漸多元化，圖為德州第38選區的非裔杭特(左起)、密西根州地10選區初選的詹姆斯、亞利桑納州第四選區的墨裔坦雅‧惠利斯、亞利桑納州第六選區的思科曼尼。(取材自臉書)

共和黨志在今年奪回國會多數，若要如此，勢必得從競爭激烈的選區中脫穎而出；紐約時報報導，自2020年選舉以來，共和黨似乎愈來愈擁抱各種少數族裔群體，試圖在繼續「接地氣」之餘，擺脫長期以來的「白人男性」形象，以與民主黨一較高下。

共和黨受到被貼上「極端主義、反移民、白人至上主義」標籤等批評，但是這種狀況正在慢慢改觀，2020年國會改選時，民主黨並未如原先民調預期，擴大領先態勢，雖然參院奪下最微弱多數，但是眾院的領先幅度縮水；倒是共和黨增加了15席女性、少數族裔、或是退伍軍人出身的國會議員。

共和黨人表示，2018年民主黨在眾院大勝之後，共和黨發現，民主黨的勝選關鍵，是能夠贏得更多不同群體的支持，故決定跟上如此的腳步。

共和黨政治行動委員會「眾院領導基金」(Congressional Leadership Fund)主席康斯坦(Dan Conston)還說，他們不單要努力發掘更多樣化的候選人，還要發掘出更強大、更能反映選民所思所想的候選人。

共和黨推舉的少數群體參選人，多半主打基層扎實工作、或是為國家建立軍功的形象；例如德州第38選區的非裔杭特(Wesley Hunt)，爭取密西根州地10選區初選的詹姆斯(John James)，都是西點軍校畢業，且曾在伊拉克駕駛過阿帕契直升機。

爭取亞利桑納州第四選區初選的墨裔坦雅‧惠利斯(Tanya Wheeless)，14歲開始在麵包店拖地打工，到取得法學院學位、NBA鳳凰城太陽隊高層；或是爭取同州第六選區初選的思科曼尼(Juan Ciscomani)，也是從十多歲時移民美國，曾在他現在的選區兼差巴士司機及洗車工作。

共和黨推舉的少數群體選區，多半都屬競爭激烈之地，而在其他部分地方，白人至上主義依然顯著存在；對此思科曼尼的說法是，有些選區的民情風氣就是如此。

共和黨 民主黨 眾院

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