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拒作證國會暴亂調查 司法部不起訴前白宮正、副幕僚長

編譯洪毅／綜合4日電
司法部通知國會，不會因拒絕作證而起訴川普政府的白宮前正副幕僚長梅杜斯(左)和史卡比諾。(美聯社)
司法部通知國會，不會因拒絕作證而起訴川普政府的白宮前正副幕僚長梅杜斯(左)和史卡比諾。(美聯社)

為調查去年1月6日國會暴亂事件，國會調查委員會發傳票傳喚前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)及副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)，但遭兩人拒絕出席；儘管兩人遭到藐視國會的指控，司法部仍在3日決定不會刑事起訴兩人，理由是兩人應對國會的態度及曾任職位的重要性。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，華府檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)3日致函國會眾院總法律顧問賴特(Douglas Letter)，表示儘管有國會指控，但是司法部經過考量後，決定不以藐視國會來刑事起訴梅杜斯及史卡比諾。

並非所有前川普政府官員都有這樣的待遇，前白宮顧問巴農(Steve Bannon)已在數個月前因藐視國會而遭到刑事起訴；而就在司法部決定不會起訴梅杜斯及史卡比諾的同一天，前白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦因藐視國會而被捕。

司法部做出此決定的主要原因，在於兩人的態度。與巴農及納瓦羅直接拒絕國會聽證傳票，不願嘗試與國會談條件，也拒交相關文件不同；梅杜斯及史卡比諾均曾嘗試與國會磋商，儘管最終破局，但是梅杜斯已經向國會提交大批相關文件。

此外，與巴農及納瓦羅相比，梅杜斯及史卡比諾的職位讓他們在宣稱自己有「行政特權」、故不能完全配合的論述更站得住腳；一名律師就向CNN表示，他對司法部的決定「並不意外」。

儘管如此，司法部的決定仍有變相鼓勵前川普政府官員拒絕與國會調查委員會合作之虞；而司法部過去以來就已受到部分民主黨及左翼人士的抨擊，認為其在應對國會暴動事件上過於消極。

報導指出，司法部拒絕起訴梅杜斯及史卡比諾，反映出問題的複雜性；不過這並不代表司法部毫無動作，目前將其調查重點放在川普落選後，其團隊試圖撤換部分州選舉人團的疑似欺詐行為。

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