新聞眼／美台貿易倡議沒利多 台要「牛肉」 困難重重

美台啟動21世紀貿易倡議，展望自由貿易協定(FTA)或雙邊貿易協定(BTA)，細究內容仍是一年多來拜登 政府貿易政策的談話要點匯集，帶著一抹抗中色彩，一時之間還看不出台灣在這項倡議會前磋商時提了什麼或真正獲得什麼。

在美國與外國例行的貿易暨投資架構協定(TIFA )外，另外宣布貿易倡議，凸顯美台經濟合作的密度，對台灣來說是正面進展，必須肯定。

不過，只看目前雙方發布的內容，不免讓外界好奇「台灣獲得了什麼」？一個「堆積木」的機會？1994年展開的TIFA正是以堆積木的方式往洽簽FTA的目標邁進，如今的貿易倡議不脫同一套劇本。

現有美台經貿三大對話，除了TIFA，還有科技貿易暨投資合作架構(TTIC)與經濟繁榮夥伴對話(EPPD)，主管單位囊括美國貿易代表署、商務部和國務院，要各司其職分工明確並不容易，新貿易倡議是否會凌駕現有對話，統籌整合，還不清楚。

貿易倡議發布的內容不乏美國貿易代表署長戴琪 貿易政策關鍵字「以勞工為中心的貿易」、「支持環境和氣候行動」、「打造高標準的貿易環境」；包括台灣在內，美國與外國和國際多邊組織的聯合聲明中都能看到，可解讀為美國將台灣和其他國家和國際組織等同視之，也可說，台灣仍在配合美國現階段政策需要。

新貿易倡議和美國剛宣布啟動的印太經濟架構(IPEF)一樣，有要求、沒利多，美國不願在IPEF提供市場准入機會，台灣官員緩頰說關稅談判要「困難的留在後面」，不包含在貿易倡議中。

有趣的是，在貿易倡議提到的最後兩點「國有企業」和「非市場政策與作為」，是今年3月戴琪的年度貿易報告指摘中國大陸的內容，戴琪當時表示，中國造成許多貿易摩擦，中方為一個大型的「非市場經濟體」(指中央計畫經濟)，實施不公平、反競爭的行為，傷害包含美國在內的勞工和企業。

這並非台灣的市場特色，也不是美台貿易的障礙，為何要列在雙邊展開貿易談判的要點中，難道不是拜登政府的「中國政策」？

乘著美國政府對中政策東風，推進台美甚至他國經貿往來，無可厚非；不過貿易倡議本身不是重點，所投射的經貿談判目標才是台灣真正要的「牛肉」，當台灣與美國開始磋商，如何確保台灣談判主動權、增進國家利益，拿下具體成果，挑戰還在眼前。