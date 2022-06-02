美台達成貿易倡議 月底協商 台政委：將與戴琪面對面談

中華民國外交部長吳釗燮(左起)、行政院政委羅秉成、鄧振中及經濟部長王美花1日晚出席「深化台美經貿關係重大成果」記者會，宣布「台美21世紀貿易倡議」。(圖：台行政院提供)

中華民國 行政院政務委員鄧振中1日晚與美國貿易代表署(USTR)副代表畢昂奇(Sarah Bianchi)視訊會議，會後行政院宣布台灣和美國達成「台美21世紀貿易倡議」。外交部長吳釗燮表示，此合作不僅具有高度戰略意義，也有助於台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、印太經濟架構(IPEF)。

鄧振中表示，「我等這個等30年」，就是希望能用談判機制和美方建立更密切的關聯，這個倡議目標就是為了安排談判機制，以相輔相成、建立可長可久的經貿關係，繼續推動台方爭取參加印太經濟架構。

美國會未授權談關稅 減免

1日晚政院記者會上，被問到台灣最終的目標，包括雙邊貿易協定(BTA)、自由貿易協定(FTA)，美國國會都未授權談，鄧振中回應，美國國會確實未授權談關稅減免，但倡議可以先談其他部分、打基礎，等到時機成熟，就可達到「目標理想中的自由貿易協定」。

這是否就是先前發布的互動新模式？鄧振中說「是的」，「這是更密切、更有實質內涵的互動新模式」。吳釗燮表示，台美雙方約定月底之前，在華府 召開第一次協商。鄧振中說，月底預定在美國華府的「台美21世紀貿易倡議」協商，就是和美國貿易代表戴琪面對面談。

但國民黨表示，目前都只是一個宣告，沒有實質的內容細節；經濟部長王美花表示，經濟安全與國家安全一樣重要，所以台灣能與美國談貿易倡議，這是台灣未來與國際合作的重要基礎，經濟部與行政院經貿談判辦公室(OTN)的跨部會討論中，會詳細來看這些內容怎樣做，對產業界是最有利的。

鄧振中指出，關稅減讓當然是貿易協定中重要的部分，但除了關稅，貿易協定還有很多章節，例如制定標準、通關便利、原產地認定、透明等，因此困難的部分先放著，這次倡議就其他部分先打基礎，完備其他項目，等到時機到來再把「關稅減讓」等補起來，就可以達成目標理想中的自由貿易協定。

台美貿易倡議是否會有簽署文字化的協定？鄧振中表示，倡議不用簽署，「今天就開始倡議」。有關接下來的11個議題談判時程，鄧振中說，國際談判不能去訂時間表，但雙方都同意要加速進行，希望早日能有成果。

媒體詢問，是否擔心對岸經貿打壓？鄧振中說，每個國家彼此都在設法增進、擴大貿易及技術合作，以及強化各自的競爭力，大家設法去做這件事，是很合理的作為，他不希望過度政治化看待此事。