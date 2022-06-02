我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院槍案5死 兇手攜2把槍、估近40歲

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

美台達成貿易倡議 月底協商 台政委：將與戴琪面對面談

台灣新聞組／台北2日電
中華民國外交部長吳釗燮(左起)、行政院政委羅秉成、鄧振中及經濟部長王美花1日晚出席「深化台美經貿關係重大成果」記者會，宣布「台美21世紀貿易倡議」。(圖：台行政院提供)
中華民國外交部長吳釗燮(左起)、行政院政委羅秉成、鄧振中及經濟部長王美花1日晚出席「深化台美經貿關係重大成果」記者會，宣布「台美21世紀貿易倡議」。(圖：台行政院提供)

中華民國行政院政務委員鄧振中1日晚與美國貿易代表署(USTR)副代表畢昂奇(Sarah Bianchi)視訊會議，會後行政院宣布台灣和美國達成「台美21世紀貿易倡議」。外交部長吳釗燮表示，此合作不僅具有高度戰略意義，也有助於台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、印太經濟架構(IPEF)。

鄧振中表示，「我等這個等30年」，就是希望能用談判機制和美方建立更密切的關聯，這個倡議目標就是為了安排談判機制，以相輔相成、建立可長可久的經貿關係，繼續推動台方爭取參加印太經濟架構。

美國會未授權談關稅減免

1日晚政院記者會上，被問到台灣最終的目標，包括雙邊貿易協定(BTA)、自由貿易協定(FTA)，美國國會都未授權談，鄧振中回應，美國國會確實未授權談關稅減免，但倡議可以先談其他部分、打基礎，等到時機成熟，就可達到「目標理想中的自由貿易協定」。

這是否就是先前發布的互動新模式？鄧振中說「是的」，「這是更密切、更有實質內涵的互動新模式」。吳釗燮表示，台美雙方約定月底之前，在華府召開第一次協商。鄧振中說，月底預定在美國華府的「台美21世紀貿易倡議」協商，就是和美國貿易代表戴琪面對面談。

但國民黨表示，目前都只是一個宣告，沒有實質的內容細節；經濟部長王美花表示，經濟安全與國家安全一樣重要，所以台灣能與美國談貿易倡議，這是台灣未來與國際合作的重要基礎，經濟部與行政院經貿談判辦公室(OTN)的跨部會討論中，會詳細來看這些內容怎樣做，對產業界是最有利的。

鄧振中指出，關稅減讓當然是貿易協定中重要的部分，但除了關稅，貿易協定還有很多章節，例如制定標準、通關便利、原產地認定、透明等，因此困難的部分先放著，這次倡議就其他部分先打基礎，完備其他項目，等到時機到來再把「關稅減讓」等補起來，就可以達成目標理想中的自由貿易協定。

台美貿易倡議是否會有簽署文字化的協定？鄧振中表示，倡議不用簽署，「今天就開始倡議」。有關接下來的11個議題談判時程，鄧振中說，國際談判不能去訂時間表，但雙方都同意要加速進行，希望早日能有成果。

媒體詢問，是否擔心對岸經貿打壓？鄧振中說，每個國家彼此都在設法增進、擴大貿易及技術合作，以及強化各自的競爭力，大家設法去做這件事，是很合理的作為，他不希望過度政治化看待此事。

「我等這個等30年」 中華民國行政院政務委員鄧振中1日晚宣布「台美21世紀貿易倡...
「我等這個等30年」 中華民國行政院政務委員鄧振中1日晚宣布「台美21世紀貿易倡議」，並表示「我等這個等30年」，就是希望能用談判機制和美方建立更密切的關聯。(圖：台行政院提供)

關稅 華府 中華民國

上一則

拜登前媳回憶錄：當年杭特出軌大嫂 痛苦憤怒

下一則

演算法爬梳舊資料 揪逾百「新隕石」 助應對彗星撞地球

延伸閱讀

台美達成貿易倡議 月底首會 藍質疑：僅宣告 沒內容

台美達成貿易倡議 月底首會 藍質疑：僅宣告 沒內容
達成台美貿易倡議 吳釗燮：有助台加入CPTPP、IPEF

達成台美貿易倡議 吳釗燮：有助台加入CPTPP、IPEF
台美經貿重大成果 政院發布「台美21世紀貿易倡議」

台美經貿重大成果 政院發布「台美21世紀貿易倡議」
「出賣台獨」 游盈隆：不尋求台灣獨立 蔡英文路線浮出

「出賣台獨」 游盈隆：不尋求台灣獨立 蔡英文路線浮出

熱門新聞

聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
英媒引述MI6消息人士報導稱俄國總統普亭恐已病故，圖為普亭25日現身醫院探視俄軍傷兵。路透

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

2022-05-29 07:54
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
民眾哀悼小學槍擊案罹難者。(路透)

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

2022-05-26 02:28
美國拜登政府考慮供應烏克蘭「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。（取材自維基百科）

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

2022-05-28 20:09
物價上漲，拜登政府因應失當，財政部長葉倫也難辭其咎。(美聯社)

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

2022-05-31 00:28

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎