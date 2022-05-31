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美墨邊界新政策 加速庇護申請 每月限人數

編譯孫梁／綜合30日電
圖為今年4月從墨西哥跨過亞州尤瑪市邊牆缺口後，無證客申請政治庇護，等候聯邦邊防人員登記處理。(路透)
圖為今年4月從墨西哥跨過亞州尤瑪市邊牆缺口後，無證客申請政治庇護，等候聯邦邊防人員登記處理。(路透)

拜登政府已開始准許部分移民抵達美墨邊界時即可申請庇護，但每月僅限數百人，不被允許申請庇護的人將被迅速驅逐，以防疫為由的庇護限制令也將繼續執行。

這項新政策是為了加快庇護進程，希望數月做出決定，而不是在移民法庭等候數年。但新政策的影響範圍很小，與越境人數的暴增和移民法庭的大量積壓相比，適用人數極少，遠達不到疫情前的規模。

但移民專家認為，新政策是拜登政府改進庇護體制的第一個重大舉措，如果得以繼續推進，可能是庇護體系25年來的最大變化。國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)說：「符合條件的人將快速獲得庇護，不符合條件將被迅速驅逐，而不是留在美國等候多年。在快速決定的同時，我們也保證程序正當。」

從南方邊界進入美國的世界各地移民過去一年屢創新高，尤其是過去的一個月。根據現行庇護程序，部分移民雖然獲准入境但面臨遣返程序，而更多人是根據防疫期間的庇護限制令直接被迅速驅逐。

拜登總統就任以來，逾70萬越境移民獲准進入美國，其中多數人等候出席庇護聽證，導致法庭積壓的待審案超過170萬件。如今除每月數百人可通過新的庇護申請程序外，其他多數人仍要走移民法庭的傳統庇護程序。

走特別庇護程序的移民包括不經聽證可被加快驅逐的人、被關在德州兩座拘留中心的移民，以及準備遷往波士頓、洛杉磯、邁阿密、紐約、紐瓦克和舊金山的移民。

按照傳統庇護程序，面試過關後，移民將排隊等候法庭聽證，以正式提出庇護申請，但要等候多年。而新的庇護政策是，只要通過初步面試，即可提出庇護申請。

保守派認為，庇護與否應由移民法官決定，而不是庇護官員，德州已對拜登政府的新政策提出控告。

庇護 移民 拜登

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