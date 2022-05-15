缺奶風暴／共和黨人轟拜登政府「可恥、如第三世界」

圖為休士頓市民眾開車排隊購買限購的嬰兒奶粉。(美聯社)

全國嬰兒奶粉缺貨，共和黨 人自然不會放過這一機會，大力批評拜登政府「可恥、如第三世界」等，迫使政府如火燒屁股般加緊解決；不過另一方面，能否與選民在資訊上有效溝通，也是民主黨 人的挑戰。

對於當前嬰兒奶粉缺貨，眾院共和黨會議主席艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik)說：「美國不是第三世界國家，這種事情永遠都不應該讓它發生。」

共和黨人還將此與邊境 問題做連結，國會眾議員凱特‧卡馬克(Kat Cammack)12日發布一系列的照片及文章，顯示在嬰兒奶粉缺貨下，仍有奶粉送往邊境供應無證嬰幼兒；德州州長艾伯特(Greg Abbott)則說，這些照片「實在可恥」。

儘管卡馬克發布的照片中，奶粉總量並非甚大，且依法政府本來就須提供無證嬰幼兒基本生活條件，但是這不妨礙一些親共和黨的學者或媒體將此事激起更大的漣漪，例如聲稱送到邊境的貨架「以成千上萬計」等。

嬰兒奶粉缺貨是繼通貨膨脹、邊境及犯罪問題後，拜登政府及民主黨聲望的又一次打擊；政府在去年通膨跡象開始萌芽時的應對，遭到「對突發其來的政治威脅」反應過於遲鈍的批評；而現在，政府正試圖不重蹈覆轍。

造成嬰兒奶粉缺貨的主因有二，供應鏈危機及今年2月時，奶粉大廠亞培(Abbott)因產品受污染而大量召回，造成缺口；因此除加緊處理此問題本身外，部分民主黨人也說，這是當產品被少數大企業壟斷掌控時，就會對民眾造成傷害的又一例證。

但另一方面，民主黨籍的亞利桑納州國會參議員凱利(Mark Kelly)表示，供應鏈危機牽涉到嬰兒奶粉、晶片、石油、天然氣等，範圍甚廣，而該危機又與新冠疫情有關，「國會有責任向外界傳達這件事情，然後弄清楚我們該做些什麼，以克服這樣的供應鏈瓶頸。」

共和黨策士馬克科維克(Matt Mackowiak)則說：「民眾非常容易意識到的是，這又是一次新的、且已經不時發生的消費議題，他們必須要找出解決辦法，而且要盡快解決它。」