新冠百萬病歿 全美降半旗 拜登再促國會通過防疫預算

美國新冠死亡人數已超過100萬，白宮降半旗哀悼。（美聯社）

拜登 總統12日在第二屆全球新冠峰會表示，「疫情 大流行還沒結束」，美國迎來100萬人病歿的「悲傷里程碑」，他下令全國聯邦機構下半旗以示哀悼；拜登並再次對共和黨喊話，敦促國會通過追加預算以控制疫情。

在今年的峰會舉行前，世界衛生組織（WHO）統計全球累計新冠死亡人數超過625萬人。

拜登表示，全球不應自滿於現狀，疫情還沒結束，對抗病毒仍是國際優先要務。

拜登說，100萬名美國人為新冠失去性命，代表著全美家庭的餐桌旁，有100萬張椅子再無人坐上，對每個家庭都是難以替代的損失；拜登說，面對這種悲傷，不應麻木。

拜登呼籲，國際社會必須從現在開始，預防下一個變種病毒和下一次疫情大流行。

拜登開場表示，將持續推廣疫苗 ，並與WHO分享仍在早期開發階段的新冠疫苗和檢測等相關專利技術，鼓勵世界各地製造商合作開發，造福中低收入國家。

此外，根據白宮的成果清單，美國將加碼挹注世界銀行全球公衛基金2億美元，並投入2000萬美元到低收入國家試點運作新冠病毒檢測和療法。

白宮呼籲各國更新對抗疫情的承諾，紐約時報報導，面對下一階段的抗疫工作，德國承諾提供15億美元，加拿大追加捐贈7.32億美元，南韓投入3億美元，美國自己卻面臨預算卡關的窘境。

拜登政府3月初提出的新冠追加預算共225億美元，其中有50億美元用於協助全球對抗疫情，全案在國會遭到共和黨反對，延宕至今。

這次視訊峰會由美國、貝里斯、德國、印尼和塞內加爾共同主辦，美國資深官員表示，全球各國至今投入超過30億美元應對新冠病毒；美國媒體Axios報導，12日的新冠峰會募集全球超過30億美元的新資金。

資深官員會前簡報表示，這場峰會有三優先事項，首先，疫情尚未結束，要應對新的亞型變種病毒，就要投入更多資源開發並推廣疫苗；其次，目前全球平均每日仍有2000人因新冠病歿，峰會將著重討論為高風險族群提供疫苗、檢測與療法；第三，要防止下一個變種病毒，需強化各國監測能力，並發展醫療對策。