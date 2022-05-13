與新冠共存…恢復口罩令變更難 費城恢復4天就取消

室內公共場所是否恢復口罩令？費城確診案例增加後，4月恢復口罩令，但生效數日後又取消。圖為費城民眾排隊領取檢測盒。（美聯社）

華盛頓郵報(WP)報導，許多民主黨 城市紛紛取消或不強制民眾在公開室內場合戴口罩 ，反映出新冠疫情邁入第三年之際，就算在向來認同口罩令可降低疫情傳播的地方，口罩令支持度也逐漸退溫，要恢復這項規定也更難。

紐約市上周升高新冠警戒程度，建議而非強制民眾在公開室內場合戴口罩；費城確診案例升溫後，費城官員4月恢復口罩令，但生效四天後又取消。

過去幾個月，民主黨州和城市逐漸取消口罩令，就算具高傳染力的亞型變異株BA.2病例攀升，也難恢復口罩令。民主黨州長2、3月取消口罩令時，呼籲居民學習與新冠病毒共存；如今東岸BA.2等其他亞變異株病例攀升，將成為初步考驗。

上回疫情升溫時，病例並未暴增，醫院也未爆滿；許多地方政府不打算嚴格推動口罩令，聯邦法官4月取消交通系統的聯邦口罩令，拜登總統表示由乘客自行決定是否戴口罩，許多交通單位、民主黨州也紛紛放棄搭火車和公車須戴口罩的規定。

不過聯邦疾病防治中心(CDC)4日仍重申，建議乘客運輸時應戴口罩；若民眾身處高風險社區，建議應繼續戴口罩。值得注意的是，高風險的定義已變成著重住院人數和醫療能量負荷，而非新增病例數。

萬一未來新增確診人數再次爆炸，公衛官員表示，實施口罩令的門檻只會愈來愈高，因為新增病例不若以往令人憂心。新冠疫苗效力仍強大，可避免重症和病歿，尤其是年長者和免疫低下者。另外，口服抗病毒藥物Paxlovid可提供另一層防護，以防確診者病情惡化。

不過部分專家和維權人士擔心，要是公衛機關太快放下抗疫武器，低收入戶和有色族裔必首當其衝，因為他們有高比率人口得到現場上班並搭乘擁擠大眾運輸，而且接種補強針的比率也低。

民調 顯示，口罩令的支持度持續遞減。根據政治新聞網站Axios與艾普索斯(Ipsos)民調公司4月初調查，56%美國人反對該州或地方政府要求在公共場合戴口罩，這是該民調去年8月調查以來，首次有逾半民眾持反對意見。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)4月民調發現，儘管稍微過半的美國人反對在公共運輸上戴口罩的規定，但會繼續在飛機、火車和公車上戴口罩。