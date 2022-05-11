我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

2州初選 川普背書醜聞候選人1勝出1落後

編譯陳韻涵／綜合10日電
川普(右)到內布拉斯加州為共和黨提名的州長候選人赫伯斯特助陣。(美聯社)
川普(右)到內布拉斯加州為共和黨提名的州長候選人赫伯斯特助陣。(美聯社)

西維吉尼亞州和內布拉斯加州10日舉行多場初選，前總統川普為兩位醜聞纏身的候選人背書，但預期只有西維州一名聯邦眾議員候選人勝選。

西維州當天舉行聯邦眾議員及州議會初選，截稿前西維州眾議員初選開出95%選票的結果顯示，川普支持的共和黨眾議員穆尼(Alex Mooney)得票率已達53.8%，勝券在望。

內州舉行州長、州務卿、聯邦眾議員及州議會初選，至截稿前開出的州長初選49%計票結果顯示，川普力挺的州長候選人赫伯斯特(Charles Herbster)暫居第三位，落後領先的林斯特倫(Brett Lindstrom)逾11個百分點。

川普的政治顧問團表示，川普在各個地方、州和聯邦選舉中，共擁護168名共和黨參選人，其中55人勝選。

西維州與內州初選原本不受關注，但川普希望藉此初選懲罰曾支持國會暴動調查的候選人，憤而力挺醜聞纏身的候選人，讓這場初選蒙上陰影。

西維州因選區重畫緣故，出現兩位共和黨眾議員角逐一席的局面；川普支持穆尼，而西維州眾議員麥肯利(David McKinley)獲得該州同黨州長賈斯提斯(Jim Justice)的青睞。

麥肯利曾為民主黨人，但在川普任內轉投共和黨，他也因此獲得西維州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)和溫和派民主黨團的支持。

麥肯利的競選團隊指穆尼為「空降部隊」(carpetbagger)，因他曾任馬里蘭州參議員、馬州共和黨主席，2014年才改披西維州眾院戰袍；此外，穆尼還面臨多項官箴調查。

川普批評麥肯利支持兩黨基礎建設法案，同意成立國會暴動調查委員會，並在視訊造勢活動中稱他「背叛西維州的共和黨選民及該州居民」。

在內州州長初選方面，川普力挺被指控性騷擾的富商赫伯斯特，但他否認所有指控。

內州媒體報導，八名女性指控赫伯斯特伸鹹豬手、強吻、從身後偷襲、甚至將手伸進裙底等，其中一名被害人是共和黨州參議員。

赫伯斯特的競選對手批評他逃稅，並稱他擔任無數選美比賽的評審，藉此「物色無數年輕女性和未成年少女」。

川普 維州 眾議員

上一則

星巴克植物奶多收費 老牌演員「出手」抗議

下一則

普亭搞意識形態 波蘭總理：比希特勒史達林更危險

延伸閱讀

川普將重返推特？ 馬斯克預告將撤川普封殺令

川普將重返推特？ 馬斯克預告將撤川普封殺令
洛城新語／共和黨人並非都是川普信徒

洛城新語／共和黨人並非都是川普信徒
川普告推特封帳號 法官裁定駁回

川普告推特封帳號 法官裁定駁回
前防長爆料：川普曾要求對墨射飛彈 殲滅毒梟

前防長爆料：川普曾要求對墨射飛彈 殲滅毒梟

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

2022-05-08 02:27
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55
30年房貸利率本周上揚至5.27%，創2009年以來最高紀錄。圖為麻州西木一處房屋求售。(美聯社)

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

2022-05-06 09:08
隨著二戰以來歐洲最大的衝突在烏克蘭發展，拜登政府的高階幕僚越來越相信它可以為美國提供一個意想不到的優勢、也就是「對抗中國」。路透

俄烏戰爭意外收穫？彭博：為美國對抗中國「創造優勢」

2022-05-09 21:47

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼