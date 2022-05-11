2州初選 川普背書醜聞候選人1勝出1落後

川普(右)到內布拉斯加州為共和黨提名的州長候選人赫伯斯特助陣。(美聯社)

西維吉尼亞州和內布拉斯加州10日舉行多場初選，前總統川普 為兩位醜聞纏身的候選人背書，但預期只有西維州 一名聯邦眾議員 候選人勝選。

西維州當天舉行聯邦眾議員及州議會初選，截稿前西維州眾議員初選開出95%選票的結果顯示，川普支持的共和黨眾議員穆尼(Alex Mooney)得票率已達53.8%，勝券在望。

內州舉行州長、州務卿、聯邦眾議員及州議會初選，至截稿前開出的州長初選49%計票結果顯示，川普力挺的州長候選人赫伯斯特(Charles Herbster)暫居第三位，落後領先的林斯特倫(Brett Lindstrom)逾11個百分點。

川普的政治顧問團表示，川普在各個地方、州和聯邦選舉中，共擁護168名共和黨參選人，其中55人勝選。

西維州與內州初選原本不受關注，但川普希望藉此初選懲罰曾支持國會暴動調查的候選人，憤而力挺醜聞纏身的候選人，讓這場初選蒙上陰影。

西維州因選區重畫緣故，出現兩位共和黨眾議員角逐一席的局面；川普支持穆尼，而西維州眾議員麥肯利(David McKinley)獲得該州同黨州長賈斯提斯(Jim Justice)的青睞。

麥肯利曾為民主黨人，但在川普任內轉投共和黨，他也因此獲得西維州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)和溫和派民主黨團的支持。

麥肯利的競選團隊指穆尼為「空降部隊」(carpetbagger)，因他曾任馬里蘭州參議員、馬州共和黨主席，2014年才改披西維州眾院戰袍；此外，穆尼還面臨多項官箴調查。

川普批評麥肯利支持兩黨基礎建設法案，同意成立國會暴動調查委員會，並在視訊造勢活動中稱他「背叛西維州的共和黨選民及該州居民」。

在內州州長初選方面，川普力挺被指控性騷擾的富商赫伯斯特，但他否認所有指控。

內州媒體報導，八名女性指控赫伯斯特伸鹹豬手、強吻、從身後偷襲、甚至將手伸進裙底等，其中一名被害人是共和黨州參議員。

赫伯斯特的競選對手批評他逃稅，並稱他擔任無數選美比賽的評審，藉此「物色無數年輕女性和未成年少女」。