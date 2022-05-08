我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

馬斯克喊「表現」 預告推特海量工作時代來了？

編譯洪毅／綜合7日電
馬斯克喊話，要所有員工都要有「極端的期望表現」。(路透)
馬斯克喊話，要所有員工都要有「極端的期望表現」。(路透)

世界首富馬斯克(Elon Musk)收購推特後，近日向投資人發表企業人才庫將有大幅變動的簡報；而他也在7日於推特上表示，所有員工都要有「極端的期望表現」，暗指員工們的工作量可能大幅增加。

馬斯克7日在推特上轉推「財星雜誌」(Fortune)的報導，並發表一系列推文，在最後一則推文中表示：「工作的期望表現之高將是極端的，儘管這會比我個人的自我要求要低得多。」

馬斯克在其他的推文中說，如果推特收購成功，將會專注於軟硬體工程，以及設計、資安等領域；此外，他「堅信」所有管理層都應該要有高度的技術力，如果主管軟硬體技術力不足，就好像是「不會騎馬的騎兵軍官」。

這些內容代表馬斯克收購推特後，很可能將進行人事整頓；事實上，馬斯克6日在致推特投資人簡報上就說，推特的願景是今年要先擴充逾1700名員工，明年再裁近1000名員工，然後到2025年之前再增聘逾2700名員工。

「每日郵報」報導此事時說，推特的員工以進步主義立場鮮明著稱，馬斯克收購後可能將迎接高強度工作，恐怕會讓他們感到唏噓長嘆或咬牙切齒。

馬斯克轉推的財星雜誌報導，主旨為外界及推特內部員工對馬斯克收購後的反應；部分員工對企業的文化及運營方向恐怕將有巨大變化而感到憂慮，但同時外界尋求工作者對推特職缺的興趣卻也有暴增的態勢。

推特 馬斯克 投資

上一則

川普告推特封帳號 法官裁定駁回

下一則

企業被迫加薪招人…勞工搶手→催化通膨

延伸閱讀

馬斯克入主推特馬上人事整頓？擬先擴充再裁近千名員工

馬斯克入主推特馬上人事整頓？擬先擴充再裁近千名員工
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
紐時：馬斯克經營推特願景曝光 6年內營收翻5倍

紐時：馬斯克經營推特願景曝光 6年內營收翻5倍
馬斯克將暫時兼任推特執行長

馬斯克將暫時兼任推特執行長

熱門新聞

經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
大學畢業生預期投入職場第一份工作，就可賺取年薪超過10萬元。圖為柏克萊加大校門口。(Getty Images)

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

2022-05-06 02:18
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄羅斯總統普亭。（路透）

歐美官員：普亭最快5月9日正式對烏宣戰

2022-05-03 21:10
美國陸軍特種作戰司令克拉克上將（右）到聯邦參院軍事委員會作證，委員會主席芮德（左）歡迎他到場。美聯社

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

2022-05-07 07:55

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男