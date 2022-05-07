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逾百童疑患神秘肝炎 5死…CDC調查

編譯孫梁、林梅婕／綜合報導
神秘肝炎近來也在全美兒童中爆，圖為健康開心的幼童。(Getty Images)
神秘肝炎近來也在全美兒童中爆，圖為健康開心的幼童。(Getty Images)

在全球20個國家通報出現神秘肝炎病例後，神秘肝炎近來也在全美兒童中爆發，當局正在調查超過100件疑似案例，範圍遍及24州和波多黎各，部分兒童出現嚴重病症、甚至需要肝臟移植，目前已有五名兒童病歿；聯邦疾病防治中心(CDC)坦言，引發神秘肝炎的原因仍不清楚，但患者在確診前都很健康，也沒有顯著的病症。

目前已有24個州和波多黎各都向當局通報疑似神秘肝炎的病例，發病時間可追溯至去年10月下旬，患者年齡皆不滿10歲；CDC也呼籲全國醫生多加注意可疑病例，目前僅阿拉巴馬州的九名患者被確診是罹患神秘肝炎。

CDC對109名染病的兒童進行調查，其中逾90%住院診治，14%的人做過肝臟移植，逾半數感染過腺病毒，而且所有人都是在過去七個月內染病。

當局指出，這些病童在染病前都很健康，卻因不明的肝臟損傷住院，部分兒童曾出現急性肝功能衰竭；此外，所有兒童的腺病毒檢測均為中度陽性，但公衛專家還無法確認腺病毒就是病因。

同時，CDC也針對環境、用藥、可能感染其他疾病、甚至是與動物接觸(包含寵物狗)等因素進行研究，釐清是否為神秘肝炎的病因，CDC傳染病副主任巴特勒(Jay Butler)說：「我們正在擴大調查的範圍，希望能更了解這個疾病。」

CDC強調，尚不清楚其他州染病的兒童是否可能與新冠感染有關，而神秘肝炎目前處於不斷演變的階段，須加強各個公衛部門的聯繫以擴大研究範圍，例如與英國等全球其他國家的衛生部門合作，因為目前英國患有此類肝炎的病童最多。

另外，CDC也稱所有染病兒童都沒有接種過新冠疫苗，有些患者甚至不到接種疫苗的年紀；2021年10月至2022年2月期間染病的兒童中，多數人已經或即將完全康復。

為及早發現家中兒童是否染病，CDC提醒家長多注意神秘肝炎的症狀，包括發燒、疲勞、腹瀉、腹痛、與其他感冒類似的症狀，並關注CDC的調查進度、掌握家庭如何防範的措施。

世界衛生組織(WHO)官員在本周表示，已有20個國家通報出現神秘肝炎病例，全球病例已逾300例；以美國來說，感染者大多都是學步期的幼兒，幾乎全部的病童都曾住院治療，八人接受肝臟移植。

CDC 疫苗 英國

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