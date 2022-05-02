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少了戲劇化總統、嗆辣發言人 白宮記者會變「乏味」

編譯徐薏茹／綜合1日電
拜登政府時代，白宮新聞簡報室與以往相差甚大，變得無聊乏味。白宮記者表示，「發言人莎奇被雖非常擅長她的工作，但和她爭執不休只會讓你看起來像個混蛋。」（路透）
拜登政府時代，白宮新聞簡報室與以往相差甚大，變得無聊乏味。白宮記者表示，「發言人莎奇被雖非常擅長她的工作，但和她爭執不休只會讓你看起來像個混蛋。」（路透）

白宮記者長期以來被視為美國政治新聞業最頂尖的媒體人，是許多人憧憬的工作，然而在拜登政府時代，白宮新聞簡報室與以往相差甚大，變得無聊乏味。

整個業界都認為白宮新聞的收視率整體下滑，歐巴馬時代與川普時代的白宮記者相當威風，不少媒體人因此聲名大噪，但拜登時代呢？一位知名電視新聞台高層回答：「我想不到任何一個(明星)，我真的不看新聞簡報。」

白宮吸引力變弱並非因為缺乏報導人才，也不代表其重要性降低；川普是大家記憶中最戲劇化、最引人注目、最能引起首都圈恐慌的總統，拜登的新聞發布會與他相比瞬間黯然失色。

曾經歷兩任政府的白宮記者發表看法：「很不幸地，莎奇(Jen Psaki，白宮發言人)非常擅長她的工作，而這份工作的回報降低很多，因為你不再需要從史派瑟(Sean Spicer，白宮前發言人)手中拯救民主，和莎奇爭執不休只會讓你看起來像個混蛋。」

根據追蹤美國書籍銷售數據的網站NPD BookScan，在川普任期前兩年所出版與他相關的著名書籍，銷售量遠高於拜登上任至今的書籍，一名業內人士透露「基本上是10:1」。

歐巴馬政府白宮發言人舒茲(Eric Schultz)說：「白宮新聞簡報室有新的莊重感並不是一件壞事，裝腔作勢可能失去控制，這是嚴肅的事務，少一點個人風格，多專注在工作上對於民主可能是好事。」

另一位報導過川普政府與拜登政府新聞的記者表示：「這是一項乏味又困難的工作，如果你想要挖新聞，當白宮記者很難，他們太無懈可擊，這裡沒有瑪姬(Maggie Haberman，知名白宮記者)，誰是拜登政府時期的瑪姬？沒有這種人存在。」

政治新聞網站Politico報導，新聞網路與有線電視臺正在減少對白宮新聞的投資，多位知名電視台高層與業內專家表示，拜登政府時期的白宮新聞工作者比前任政府少，新協商的白宮電視合約規模也跟著變小。

拜登上任至今，受益最多的似乎是拜登政府自家官員。副總統賀錦麗(Kamala Harris)前資深顧問及發言人桑德斯(Symone Sanders)下周起將擔任NBC環球集團旗下媒體MSNBC與NBC串流媒體Peacock的主持人；消息指出，接下來幾周莎奇也將離開白宮，於秋季加入MSNBC主持班底。

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