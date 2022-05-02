共和黨若拿下參院 保羅誓言要追查「新冠起源」

肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅將在今年底競選連任，他承諾，只要共和黨在期中選舉中奪回參院多數席位，且他成功當選委員會主席，將會成立特別委員會，調查新冠病毒的起源。（Getty Images）

肯塔基州共和黨 籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)將在今年底競選連任，上月29日在造勢場合承諾，只要共和黨順利在年底期中選舉中奪回參議院多數席位，且他成功當選委員會主席，將會成立特別委員會，調查新冠病毒的起源；目前學界對於新冠起源仍莫衷一是，但保羅認定病毒就是實驗室洩漏的。

保羅說：「只要我們在期中選舉中重新奪回參議院，我將成為委員會主席，屆時必將調查新冠病毒的起源；雖然目前的證據沒有100%確定，但絕大多數都把矛頭指向實驗室洩漏。」

事實上，對於新冠病毒的起源，學界雖然尚未有統一的態度，但基本共識是一種人畜共通的RNA病毒從蝙蝠身上突變，進而造成大流行；目前已知2003的「嚴重急性呼吸道症候群」(SARS)與2012年的「中東呼吸道症候群」(MERS)均是透過動物而在人類之間爆發疫情 的冠狀病毒。

由於現階段整體政治環境不利於民主黨，包含參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在內絕大多數共和黨人都對年底選舉相當樂觀；他說：「從政以來我沒有看過這麼有利於共和黨的局面過，只要我們成功，我就將再度成為多數黨領袖」；同時，麥康諾也對保羅任職委員會主席一事持開放態度，表示只要共和黨取得議席優勢，保羅「有機會領導一個委員會」。

此外，保羅在共和黨的光譜中雖較為左傾，但在造勢場合上，也批評民主黨政府為因應疫情而實施的強硬政策，並稱讚此前聯邦法院裁定取消公共運輸強制戴口罩 的命令；他說：「上個禮拜是我從疫情爆發兩年多以來，第一次上飛機不用戴口罩；你知道我在機場看到什麼畫面嗎？至少97%的『自由人』沒有戴口罩。」

保羅進一步表示，民主自由是美國憲政的根基，只有充分尊重個人自由，才能「使美國再度偉大」；他說：「川普總統說過我們要『讓美國再度偉大』，那我們必須先搞清楚美國偉大的原因是什麼？是我們對於憲法上所保障各種自由的絕對尊重」；言外之意指是否戴口罩當屬個人自由，國家應充分尊重個人選擇。