川普好鬥 拜登尊重 前後任總統對待媒體策略迥異

拜登 總統30日出席白宮 記者協會晚宴，這是2016年以來，在任總統首次出席此一華府傳統年度政治盛會。前總統川普 在任整整四年都拒絕參加，甚至禁止下屬出席晚宴。與川普不斷貶低媒體信譽的好鬥作法相比，拜登與白宮記者團成員雖保持有距離的關係，但對媒體仍維持一定程度的友好和尊重。兩人對待媒體的鮮明對比，在30日晚宴中彰顯無疑。

民主黨人士稱，這是拜登努力讓白宮與媒體恢復正常關係的一部分；相關政府官員則對媒體說，拜登「喜歡媒體，他很欣賞你們所做的一切，只是刻意保持一些距離」。官員承認，拜登較少接受媒體專訪和舉行記者會，主要是因為拜登認為選民不在乎，並已找到別的方式來吸引大眾。官員說：「沒有人會坐在家裡數他接受過幾次採訪。這方面就算他做得更多，效果也有限。」

拜登出席白宮記者協會晚宴，被認為具有重要象徵意義；普林斯頓大學美國政治歷史學者賽利澤(Julian Zelizer)表示，「我認為這在某種程度上是迎合媒體，展示『我支持你們做的事，即使你們從我這裡得到的訊息是有限的。』」

拜登還可以利用晚宴講話來強調事實和新聞在民主國家的重要性；民主黨策士兼亨特學院公共政策項目主任史米克爾(Basil Smikle)說：「期中選舉即將到來，有許多否認真相的候選人；拜登在晚會中可以傳達重要信息：真相很重要，理解歷史很重要，我們必須相信事實而不是謊言，國家才能向前發展。」

儘管拜登曾對一些記者大發脾氣，但總體而言，他對媒體的好鬥態度，遠不如經常與記者爭吵的川普。不過，與川普定期在橢圓形辦公室和白宮南草坪上與記者冗長來回口角爭執相比，媒體想接近拜登卻不太容易。外界普遍認為，拜登與媒體接觸有限，是白宮盡量避免讓拜登在沒有腳本的情況下出現「失言」的困擾。

維吉尼亞大學米勒中心總統研究主任佩里（Barbara Perry）認為，參加白宮記者協會晚宴對拜登很有利。她說：「這在總統歷史上是具有歷史意義的時刻；前一任總統與媒體完全敵對，稱媒體為國家的敵人而拒絕出席此活動，然後又遇到了新冠疫情；只要運作得當，對現任總統和對白宮記者協會來說，都邁入另一個良好的階段。」