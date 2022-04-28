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麥卡錫錄音曝光沒影響…期中選舉若勝 議長十拿九穩

記者顏伶如／綜合報導
眾院少數黨領袖麥卡錫雖因談話錄音檔曝光，但似乎不受影響，如果共和黨在期中選舉贏得眾院多數席次，麥卡錫仍可望出任眾院議長。（Getty Images）
眾院少數黨領袖麥卡錫雖因談話錄音檔曝光，但似乎不受影響，如果共和黨在期中選舉贏得眾院多數席次，麥卡錫仍可望出任眾院議長。（Getty Images）

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)2021年1月10日談話錄音檔日前曝光，內容顯示麥卡錫說要勸前總統川普辭職下台。不過，私下討論遭外洩的突發狀況，似乎未讓麥卡錫陷入政治危機，27日在共和黨眾院黨團會議上，還獲得同僚起立鼓掌。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，眾院共和黨團成員以實際行動對外界清楚傳達訊息，證明麥卡錫地位不受錄音檔事件影響，如果共和黨在今年11月期中選舉贏得眾院多數席次，麥卡錫出任眾院議長照樣十拿九穩。

紐約時報日前披露，國會暴亂發生後，麥卡錫1月10日與數名共和黨眾院同僚討論時說道，打算對川普分析彈劾案恐將過關，建議川普應主動辭職。

麥卡錫27日解釋，錄音檔曝光的談話內容，只是當時討論各種沙盤推演的假設情境；他並保證，從來沒有要求川普為國會暴亂辭職下台。

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員阿德霍爾特(Robert Aderholt)表示，麥卡錫澄清，談話內容只是列舉各種不同的可能發展，「以目前狀況來看，我相信他的說法」。

共和黨眾院黨團27日開會的主要結論為，共和黨必須繼續朝向贏得眾院多數席次的目標努力邁進。就連立場最保守的共和黨眾院黨團成員也紛紛表示，選民現在最關心的議題是食物、汽油等價格飛漲，而不是麥卡錫說過什麼話。

據報導，共和黨眾院黨團成員對新聞媒體缺乏信任，因此不太願意跟著錄音檔曝光的報導起舞而譴責麥卡錫。

共和黨籍威斯康辛州聯邦眾議員葛羅斯曼(Glenn Grothman)便說，到目前為止都沒有聽過錄音檔，報紙上所報導的所有消息並不是都值得相信。

美聯社報導指出，麥卡錫雖然普遍獲得眾院共和黨同僚支持，但同屬極右派的佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)則對錄音檔顯示兩人被黨團高層在討論中點名感到不悅。

格林在27日會議結束後對媒體表示，希望麥卡錫與眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)能對蓋茨道歉。

眾院少數黨領袖麥卡錫雖因談話錄音檔曝光，但似乎不受影響，如果共和黨在期中選舉贏得...
眾院少數黨領袖麥卡錫雖因談話錄音檔曝光，但似乎不受影響，如果共和黨在期中選舉贏得眾院多數席次，麥卡錫仍可望出任眾院議長。(美聯社)

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