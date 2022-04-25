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布林肯、奧斯丁與澤倫斯基會面 烏盼軍援：別空手來

編譯潘勛╱綜合24日電
在保持極度低調情況下，國務卿布林肯與國防部長奧斯丁24日專程訪問烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會談。圖為布林肯與奧斯丁11日出席與印度外長與防長的安保會議記者會。(美聯社)
在保持極度低調情況下，國務卿布林肯與國防部長奧斯丁24日專程訪問烏克蘭，並與烏克蘭總統澤倫斯基會談。圖為布林肯與奧斯丁11日出席與印度外長與防長的安保會議記者會。(美聯社)

聯國秘書長赴俄 澤倫斯基：無權代表烏國

國務卿布林肯、國防部長奧斯丁24日在鳥克蘭，與烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會談，這是俄羅斯侵略烏國以來，美方派往烏國最高層官員，但過程極為低調；另一方面，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)準備前往莫斯科，澤倫斯基表示反對古瑞特斯此行，聲稱古瑞特斯無權代表烏國說三道四。

美聯社24日報導，澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)證實總統正與布林肯、奧斯丁會談中，希望能敲定美方對烏國進一步的協助；但美國尚未證實布林肯、奧斯丁會晤澤倫斯基。

烏國持續向西方要求更強大武器，以對付俄軍在烏東頓巴斯地區展開的攻勢，莫斯科則想把據守烏南馬立波港市的最後烏軍趕出來。

「烏需要更多重型武器」澤倫斯基頻頻強調

澤倫斯基23日記者會上表示布林肯國務卿與奧斯丁部長來訪，但提醒他們不要空手而來，...
澤倫斯基23日記者會上表示布林肯國務卿與奧斯丁部長來訪，但提醒他們不要空手而來，烏古蘭急需外力支援的武器才能抵抗俄軍。(美聯社)

會晤布林肯、奧斯丁之前，澤倫斯基表示，希望與兩人會晤能出結果，期盼他們別空手而來，烏克蘭目前要的是特定武器及項目，抵抗俄軍；雖說西方不斷把軍事設備送入烏國，但澤倫斯基頻頻強調烏方需要更多重型武器，包括長程防空系統及戰機。

對聯合國秘書長古特瑞斯打算25日先往土耳其再赴莫斯科、基輔，試圖撮合。澤倫斯基表示，先去俄國再來烏克蘭是錯誤之舉，他問道，「這是為什麼？是想轉交俄方的訊息嗎？我們指望什麼？莫斯科主要道路庫圖佐夫斯基大街(Kutuzovsky Prospect)上有屍體橫陳嗎？」

烏克蘭及俄國正在紀念東正教的復活節；澤倫斯基會晤美方官員前，由基輔聖索菲亞大教堂致詞表示，國家遭戰火荼毒兩個月，復活節意義非凡；「這個偉大節日帶給我們希望及堅定信仰，認為光明必克服黑暗，善良必征服邪惡，烏克蘭必勝！」

只是戰爭讓過節蒙上陰影；在北部伊凡尼夫卡村(Ivanivka)，俄軍坦克縱橫於道，另宣稱夤夜間攻打423處烏軍目標，包括強化據點及部隊集結處，另戰機摧毀26個烏國軍事設施，包括炸藥工廠及幾個砲彈貯存所。

另外俄軍也對馬立波市的亞速鋼鐵廠(Azovstal)展開新空襲，據說廠區有1000平民在內避難，另有2000烏國戰士；鋼鐵廠是烏國守軍在馬立波市最後據點，其餘市區都遭俄軍占領；澤倫斯基24日與土耳其總統厄多安(Recep Erdogan)通話，強調有必要把平民由馬立波及鋼鐵廠疏散；厄多安計畫接下來與俄羅斯總統普亭通電交談。

澤倫斯基 布林肯 烏克蘭

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