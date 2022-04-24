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勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

勁球一夜致富者：能夠捐助公益 是人生最好的記憶

編譯徐薏茹／綜合23日電
今年元旦勁球獎總金額曾升至6億元。（美聯社）
今年元旦勁球獎總金額曾升至6億元。（美聯社）

過去30年勁球(Powerball)在愛達荷州賣出將近9億元彩券，愛達荷居民贏得超過5億9500萬元獎金，同時貢獻3億5620萬元紅利造福愛達荷州公立學校與建設。

愛達荷州的杜克(Brad Duke) 於2005年買下一張改變人生的彩券。他原先在一家健身房擔任管理職位，對工作抱有熱情，即使在中獎2.2億元之前，他就覺得自己正在前往成功的道路，「我真的沒想到事情還能變得更好。」

杜克贏得勁球至今為止的最大獎之一，而且幸運獲得頭獎與三獎。中獎後他首先打給父親：「爸，坐下來準備好聽一下改變人生的消息，我爸說：『你要結婚了，』我回『不是。』他繼續猜：『那，你一定是那個中樂透的傢伙了。』」他父親猜對了。

多年以後，杜克仍難以形容中樂透的興奮感覺，「夢境般的現實，完全是超現實」。

他回憶中獎後還是繼續在健身房工作，不久後因為得到的關注與受影響分心便離開了，「電話在某個時刻想起，但與業務諮詢無關。我繼續教一年的飛輪課，所以我某種程度上我還是繼續出現，每周工作兩次。」

談論中獎後的收穫，杜克回答：「中獎最棒的是，有能力回饋，在我的記憶中，這是最棒的。」

杜克一直以來透過「杜克家庭基金」(Duke Family Foundation)為愛達荷州社區貢獻與捐款，對他來說這是回饋重要事物的獨特機會。

幫助愛達荷州的年輕世代也是杜克關注的重點，他說「年輕輔導計畫一直都是我們最大的夥伴，背後的理念是，有時候孩子無法選擇他們自己的環境，但倘若你能夠產生影響給予孩子更好的環境，他們能繼續做好事，這是某種讓善傳下去的力量，我與家人，以及基金會確實這麼相信，而這是我們的關注重點。」

杜克認為他的旅程仍然為他帶來許多快樂，「我們成長時並不是擁有很多，但讓父母看看我們以家族姓名做了哪些，看看我爸爸有多麼驕傲，這與計畫本身一樣好。」

愛達荷州 健身 勁球

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