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馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

得到銀行融資承諾 馬斯克稱備妥465億收購推特

編譯洪毅／綜合21日電
特斯拉的執行長馬斯克21日提交文件表示，他已經準備好465億元資金收購推特。（Getty Images）
特斯拉的執行長馬斯克21日提交文件表示，他已經準備好465億元資金收購推特。（Getty Images）

世界首富、特斯拉(Tesla)及太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)21日向證券交易委員會(SEC)提交文件，他已經準備好465億元資金以收購推特(Twitter)；表明馬斯克收購推特並非玩笑之舉，若能成功，也將是他的經營豪賭。

華爾街日報(WSJ)報導，馬斯克在文件中表示，他自己將透過持有的股權籌集210億元資金，並已得到銀行超過250億元的融資承諾，涵蓋美國銀行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等全球絕大多數的頂級銀行業。

為得到銀行融資，馬斯克在文件表示，他得將價值625億元、相當於他三分之一的特斯拉持股用於擔保；至於自行籌集210億元，很可能代表馬斯克將大舉出售特斯拉、SpaceX、無聊公司(Boring Co)等企業持股。

馬斯克還說，他可能將會繞過推特董事會，直接向各股東提出收購。

此舉代表馬斯克收購推特的意向很可能非輕率之舉，與他在2018年時表示他要讓特斯拉私有化，而且已經「得到足夠資金」，結果只是玩笑一場的事件有鮮明對比。

壓下巨額身家也代表，如果馬斯克成功收購推特，將是一場只許成功，不許失敗的賭注，儘管他曾經說過不在乎推特是否賺錢；還有消息人士表示，為減輕馬斯克的財務壓力，他考慮引入股權合作夥伴。

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