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楊紫瓊「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽 感動移民觀眾

記者胡玉立／綜合報導
楊紫瓊在新片「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽，與關繼威(右)、史蒂芬妮許左)合作。全片網羅多位華裔演員。(美聯社)
楊紫瓊在新片「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽，與關繼威(右)、史蒂芬妮許左)合作。全片網羅多位華裔演員。(美聯社)

由女星楊紫瓊主演的美國奇幻動作片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)3月中下旬於北美首映迄今，口碑勁揚，不僅票房逐周攀升，上映戲院更從38家一路增至2220家。楊紫瓊在這部充滿天馬行空想像力的奇幻電影中，飾演傳統亞裔移民妻子和母親努力成為「無所不能的英雄」，演技大爆發，更感動了眾多移民觀眾。

「媽的多重宇宙」劇中主角伊芙琳(Evelyn)本來被導演取名為密雪兒(Michelle)，藉此向主演的楊紫瓊(Michelle Yeoh)致敬。但楊紫瓊接受美聯社訪問時透露，她堅持主角改名，不要用她的名字。

楊紫瓊在新片「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽，穿越時空，無所不能，獲得好評。(美聯社...
楊紫瓊在新片「媽的多重宇宙」扮神力亞裔媽，穿越時空，無所不能，獲得好評。(美聯社)

楊紫瓊說：「我相信這個被描寫得如此豐富的角色，值得擁有她自己的聲音。她的聲音，正是那些你在唐人街或超市經過、連看都不看一眼的母親、阿姨、祖母的聲音，你對她視若無睹，覺得理所當然；她從來沒有聲音。」

現年59歲楊紫瓊，形容「媽的多重宇宙」是「一部打了類固醇的獨立電影」；由關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾·舒奈特(Daniel Scheinert)導演兼編劇的這部電影，結合動作、科幻、喜劇和家庭劇，幾位主角造型千變萬化。楊紫瓊說，她看完劇本後，想到的第一個詞就是「瘋了」，「我很震驚，他們有勇氣寫這樣的劇本，把所有這些東西都放進去；不僅內容怪誕，劇中的家庭聯繫更是如此強大。」

這部電影無疑觸動了許多觀眾，亞裔觀眾尤其有感。許多人在社群媒體上提到自己看電影最後一小時，當伊芙琳和女兒喬伊的關係到達分與合的關鍵點時，哭了出來；有人說，他們覺得好像是在看著自己的移民母親，第一次成為她人生故事中的英雄；還有人表示，這部電影讓他們懂得體諒自己同樣喜怒不形於色的父母。

武術指導兼演員的李靜(右)在片中是楊紫瓊(左)的導師。(美聯社)
武術指導兼演員的李靜(右)在片中是楊紫瓊(左)的導師。(美聯社)

「媽的多重宇宙」的上映時機，正值亞裔成為新冠疫情的代罪羊，在美國唐人街、城市和郊區被當成種族主義者泄恨目標之際，根據報導，亞裔女性遭受仇恨犯罪比例更高。

對亞裔女性來說，這部電影帶來一股清新的空氣。去年亞特蘭大按摩院槍擊事件等仇恨事件，已再次引發有關人們傾向將亞裔女性性化或貶低的討論。這部電影透過楊紫瓊的百變樣貌，讓人得以穿透亞裔女性的刻板印象，從喜劇層面、武術表演乃至令人心碎的焦慮情緒等等，看到亞裔不同向面的自我探索與掙扎。

亞裔 電影 移民

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