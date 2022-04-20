記取基輔兵敗教訓 俄軍烏東戰帶進重砲、旋翼機
國防部官員指出，目前攻打烏克蘭東部的俄羅斯部隊似乎有記取進攻烏國首都基輔市失利的教訓，現攜帶重砲、戰管中心及旋翼機等航空器協助攻勢；但補給問題依然讓俄軍吃足苦頭，估計相形2月24日開戰時，俄軍已失去四分之一戰力。
俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)表示，過去24小時內，俄軍使用空對地飛彈摧毀13處烏軍部隊及武器儲放地點，砲兵也命中1260處烏國軍用設施、1214處屯兵地點；這些戰報並未能獨立核實。
美：俄已折損四分之一戰力
五角大廈估計，俄軍雖恢復進攻烏東頓巴斯區(Donbas)，但相形戰爭伊始，俄軍戰力已折損約四分之一；美方高級將領認為，目前大家都在說烏東大會戰已開始，但美方不作是想；俄軍正在考量行動，如何改善在頓巴斯打持久戰的戰力；過去24小時內，俄國添兵兩個營級戰鬥群，讓烏東俄軍規模來到總計78個營級戰鬥群，相形上周的65個要多。
華盛頓郵報19日報導，俄軍雖記取烏北兵敗的教訓，但補給仍然吃力；以往拍攝到的影像顯示，俄軍戰士因為軍用車輛燃料耗盡，滯留路旁；面有飢色的俄軍打劫商店找食物，指揮官顯然誤判烏軍保家衛國的抵抗決心。
要求匿名的美軍官員指出，俄方雖然靠著修補、再徵集，想強化戰力，但不可能解決高懸頭頂的麻類；國際制裁已影響到俄軍後勤、補足軍需的能力，「尤其在零組件方面」，缺乏零件影響幾大俄國軍武系統的運作能力，精準制導飛彈也在其中。
烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)日前指出，俄軍目前鑽漏洞規避制裁的管道若能堵死，想恢復飛彈戰力根本不切實際；克里姆林宮再發動攻擊，等於讓俄國「自行解除飛彈戰力」。
鑽研俄烏戰爭的退役澳洲陸軍少將瑞恩(Mick Ryan)表示，接下來48小時就見分曉，莫斯科若能在烏東取得重大突破，倒是代表作戰能力大幅改善；若是再動彈不得，就代表俄方沒能記取前車之鑑，沒承認烏軍的戰鬥力強大。
軍事專家表示，俄軍還有內部文化毛病，權力高度集中，不願授權給地面部隊自採重大決定，這一點更難克服；瑞恩指出，目前俄軍能再添火砲，改善後勤，但俄軍聯合軍種作戰、戰場指揮得當的文化問題，只怕要花更多時間才能克服；要是沒能由兵敗烏北汲取教訓，那就是超級蠢了。
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