記取基輔兵敗教訓 俄軍烏東戰帶進重砲、旋翼機

俄軍在烏東展開攻勢，在馬立波市內到處可見親俄的頓內次克人民共和軍士兵巡邏。烏軍目前死守馬立波，絕不投降。(美聯社)

國防部 官員指出，目前攻打烏克蘭 東部的俄羅斯部隊似乎有記取進攻烏國首都基輔市失利的教訓，現攜帶重砲、戰管中心及旋翼機等航空器協助攻勢；但補給問題依然讓俄軍吃足苦頭，估計相形2月24日開戰時，俄軍已失去四分之一戰力。

俄國 國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)表示，過去24小時內，俄軍使用空對地飛彈摧毀13處烏軍部隊及武器儲放地點，砲兵也命中1260處烏國軍用設施、1214處屯兵地點；這些戰報並未能獨立核實。

美：俄已折損四分之一戰力

五角大廈估計，俄軍雖恢復進攻烏東頓巴斯區(Donbas)，但相形戰爭伊始，俄軍戰力已折損約四分之一；美方高級將領認為，目前大家都在說烏東大會戰已開始，但美方不作是想；俄軍正在考量行動，如何改善在頓巴斯打持久戰的戰力；過去24小時內，俄國添兵兩個營級戰鬥群，讓烏東俄軍規模來到總計78個營級戰鬥群，相形上周的65個要多。

俄軍全力圍攻亞速海的戰略港都馬立波市，市內的亞速鋼鐵廠19日成為烏軍抗俄死守的最後陣地。(路透)

華盛頓郵報19日報導，俄軍雖記取烏北兵敗的教訓，但補給仍然吃力；以往拍攝到的影像顯示，俄軍戰士因為軍用車輛燃料耗盡，滯留路旁；面有飢色的俄軍打劫商店找食物，指揮官顯然誤判烏軍保家衛國的抵抗決心。

要求匿名的美軍官員指出，俄方雖然靠著修補、再徵集，想強化戰力，但不可能解決高懸頭頂的麻類；國際制裁已影響到俄軍後勤、補足軍需的能力，「尤其在零組件方面」，缺乏零件影響幾大俄國軍武系統的運作能力，精準制導飛彈也在其中。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)日前指出，俄軍目前鑽漏洞規避制裁的管道若能堵死，想恢復飛彈戰力根本不切實際；克里姆林宮再發動攻擊，等於讓俄國「自行解除飛彈戰力」。

鑽研俄烏戰爭的退役澳洲陸軍少將瑞恩(Mick Ryan)表示，接下來48小時就見分曉，莫斯科若能在烏東取得重大突破，倒是代表作戰能力大幅改善；若是再動彈不得，就代表俄方沒能記取前車之鑑，沒承認烏軍的戰鬥力強大。

軍事專家表示，俄軍還有內部文化毛病，權力高度集中，不願授權給地面部隊自採重大決定，這一點更難克服；瑞恩指出，目前俄軍能再添火砲，改善後勤，但俄軍聯合軍種作戰、戰場指揮得當的文化問題，只怕要花更多時間才能克服；要是沒能由兵敗烏北汲取教訓，那就是超級蠢了。