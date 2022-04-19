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GDP同比增長4.8% 封城衝擊中國經濟「下個預期」

香港特派員 李春
上海封控多日，圖為方艙醫院的醫護人員正為收容者取樣。(歐新社)
上海封控多日，圖為方艙醫院的醫護人員正為收容者取樣。(歐新社)

開年以來，中國經濟一個關鍵詞就是預期。中國國家統計局18日公布首季宏觀經濟數據，說一季度GDP同比增長4.8%。這數字就與預期有關，即大大低於當局全年的預期目標，又較高於絕大多數機構的預期指標。

先得說高於預期，那就是在統計局公布數據前，內外機構都很熱心在做預測，絕大多數都低過統計局的公布數字。舉兩個較突出例子，一是摩根士丹利原預測中國一季度同比增速為4.5%，但因新一輪疫情爆發，預測下調為3.9%，甚至將今年一季度中國經濟環比增速預估下調到零。二是財經類媒體財新，其是拿14個國內外機構調查的預測，來作了個均值說一季度增長為4.5%。

全年預期5.5% 各方都說較高

這個高於預期，來自一個數據，即去年中國經濟急速下滑，去年四季度GDP增幅僅為4%，所以各方還是在前值較低下謹慎悲觀。然而統計局報出的數據，是在另一個預期背景下，即中國國務院定出今年全年經濟增長預期目標是5.5%，各方都說那是一個較高的預期。

中國統計局發言人付凌暉對數據的說法，是3月以來世界局勢複雜演變，中國疫情影響持續，有些突發因素超出預期。部分主要指標增速放緩，經濟下滑壓力有所加大。這說法是貼近李克強連日來三度強調的「突發因素超出預期」。而雖有突發因素，但GDP數據要離5.5%不那麼遠。

統計局的數據超出市場預期，其實早有鋪墊。即3月中已有吉林等多城爆疫，市場憂慮加重下，付凌暉3月15日說，中國經濟出現了暖意，積極變化明顯增多，已為一季度數據大致定格。

動態清零草草收場 大錯已鑄

一季度數據被視為有「開局」意義，但今年外間更看重的可能是下個預期，即第二季度經濟預期，這主要是4月上海封城，重挫了中國經濟，雖說「動態清零」正在草草收場，但大錯已鑄。

有經濟學家預期，如上海這樣的特大城市封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右，其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

再據香港中文大學教授宋錚等經濟學者「封城的經濟成本有多大」研究，若中國四座最重要的經濟中心城市─北京、上海、廣州和深圳封城一個月，四市實際收入將減少61%，中國同期國民實際收入將減少8.6%。

上海方艙醫院收容的確診者在連續核酸檢測陰性後，排隊等待出院。(歐新社)
上海方艙醫院收容的確診者在連續核酸檢測陰性後，排隊等待出院。(歐新社)

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