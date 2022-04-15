馬斯克開價收購 川普：推特太無聊了 無意回歸

倡導絕對言論自由的億萬富豪馬斯克發起敵意收購推特，共和黨人士叫好，並希望他讓被推特封殺的前總統川普進駐。(路透)

世界首富馬斯克 (Elon Musk)14日開價收購推特 ，各界反應不一，尤其自由派支持者憂心忡忡；推特員工有人興奮、有人緊張、也有人表示要重新思考未來的職涯規畫；反觀共和黨議員和保守派評論員都為馬斯克叫好，前總統川普 的眾多支持者更呼籲讓川普盡快回歸推特，不過川普已表示自己無意回歸。

川普13日向保守派西語網路媒體Americano Media表示：「(即使馬斯克真的收購推特)，我恐怕也沒有多大的興趣。推特變得太無聊了，過去他們已經消滅太多好的、保守派的言論。」

路透報導，推特於14日召開全體員工大會，其執行長阿格拉瓦(Parag Agrawal)在會中安撫員工，強調公司整體並沒有被馬斯克的收購計畫「挾持」，但仍引發部分員工的焦慮。

目前外界多半認為馬斯克的收購將造成推特自由派員工一波離職潮，前Google體驗設計顧問托斯卡諾(Joe Toscano)也坦言，這項消息恐怕會使員工分化更加極端。

「我敢打賭，有一部分人超級興奮，因為這些人在推特領導停滯不前的壓抑下，認為他們充滿創意的點子一直無處發揮，現在終於得到解脫。」托斯卡諾說：「但我也非常確定，有另一些人非常害怕馬斯克；我無意冒犯，但他們擔心馬斯克激進的領導方式將扭轉推特的營運。」

推特一名團隊領導人索萊夫森(Haraldur Thorleifsson)批評馬斯克過去種種事蹟顯示他只在乎賺錢，對於收購的消息他表示「你該去看心理醫生了，老兄」。

推特資深軟體工程師巴瑞托(Miguel Barreto)則說，「如果這真的發生了，我可能要重新思考我的職涯規畫」。

另一方面，共和黨議員對這項消息大都樂觀以對，而且認為馬斯克將會恢復推特過去言論自由的風範；川普支持者、聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)表示：「推特可說是我們的市民廣場，是我們就文化和國家辯論的殿堂，所以應該讓一位真正尊重言論自由的人，來負責推特的營運。」

共和黨籍聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert，科羅拉多)也附和喬丹，她在推特上寫道：「馬斯克深知，言論自由的重要性值得我們捍衛；我希望推特的委員會也能明白，如果他們拒絕馬斯克，股價大概就無法恢復了。」

部分市井小民也響應共和黨對馬斯克的支持，加州居民傑森(Jason)說：「如果我是推特委員會的成員，我會要求推特忠於言論自由，確保每個人都能公平地以各種方式表達自己的意見。」