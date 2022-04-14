因應烏俄戰爭局勢 2司令將換人 美軍北約領導層有異動
「華爾街日報」(WSJ)引述政府消息人士報導，為因應烏俄戰爭之後詭譎的歐洲形勢，以及撤軍阿富汗之後的全球部署，國防部高層將有調動，美國歐洲司令部(EUCOM)與特種作戰司令部(USSOCOM)司令預計將在今夏換人，為烏俄戰爭爆發以來，北約(NATO)領導層的最大幅變動。
歐洲司令部統管所有美軍在歐洲的軍事行動，最高指揮官亦身兼歐洲盟軍最高司令(SACEUR)，也就是亦負責北約的軍事行動；一般來說，歐洲司令部司令任期為三年，不過2019年5月就任的空軍上將沃特斯(Tod D. Wolters)為因應烏俄戰爭的反應協調及部署而將延任。
消息人士表示，現任美國歐非洲陸軍(USAREUR-AF)司令卡沃里(Christopher G. Cavoli)將在今年夏季接替沃特斯，成為新任歐洲司令部司令；卡沃里擁有兩個常春藤聯盟學位，包括耶魯大學東歐及俄羅斯研究碩士，通曉法、義、俄等多國語言，軍旅生涯專精歐洲事務，亦曾派駐過阿富汗。
至於特種作戰司令部，則是負責統帥美軍在世界各地的特種作戰行動；現任司令、陸軍上將克拉克(Richard D. Clarke)退休之後，預計將由陸軍中將、現任隸屬於該司令部的聯合特種作戰司令部司令凡頓(Bryan P. Fenton)晉升接任。
凡頓的軍旅生涯遍及非洲、歐洲、中東，曾任印太司令部(USINDOPACOM)副司令及前國防部長艾思博(Mark Esper)的高級助理。
白宮對此尚不願多談，惟若白宮正式提名卡沃里及凡頓，兩人仍須聯邦參院同意始可接任。
俄烏戰爭爆發之後，駐紮在歐洲的美軍從8萬人增至10萬人，這些軍隊將由歐洲司令部司令統帥；至於特種作戰司令部預計之後的任務重心將轉向訓練外國軍隊等，這是該司令部比較典型的任務，反映去年撤軍阿富汗後的形勢變化。
報導指出，結束歷經20年的阿富汗及伊拉克任務後，軍方預計會將重心轉向更為典型的軍事威脅，例如中國，而當前待處理的則是烏俄的戰局。
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分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅
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