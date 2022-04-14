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因應烏俄戰爭局勢 2司令將換人 美軍北約領導層有異動

編譯洪毅／綜合13日電
現任美國歐非洲陸軍司令卡沃里將在今年夏季成為新任歐洲司令部司令。（取自美國歐非洲陸軍司令部）
現任美國歐非洲陸軍司令卡沃里將在今年夏季成為新任歐洲司令部司令。（取自美國歐非洲陸軍司令部）

「華爾街日報」(WSJ)引述政府消息人士報導，為因應烏俄戰爭之後詭譎的歐洲形勢，以及撤軍阿富汗之後的全球部署，國防部高層將有調動，美國歐洲司令部(EUCOM)與特種作戰司令部(USSOCOM)司令預計將在今夏換人，為烏俄戰爭爆發以來，北約(NATO)領導層的最大幅變動。

歐洲司令部統管所有美軍在歐洲的軍事行動，最高指揮官亦身兼歐洲盟軍最高司令(SACEUR)，也就是亦負責北約的軍事行動；一般來說，歐洲司令部司令任期為三年，不過2019年5月就任的空軍上將沃特斯(Tod D. Wolters)為因應烏俄戰爭的反應協調及部署而將延任。

消息人士表示，現任美國歐非洲陸軍(USAREUR-AF)司令卡沃里(Christopher G. Cavoli)將在今年夏季接替沃特斯，成為新任歐洲司令部司令；卡沃里擁有兩個常春藤聯盟學位，包括耶魯大學東歐及俄羅斯研究碩士，通曉法、義、俄等多國語言，軍旅生涯專精歐洲事務，亦曾派駐過阿富汗。

至於特種作戰司令部，則是負責統帥美軍在世界各地的特種作戰行動；現任司令、陸軍上將克拉克(Richard D. Clarke)退休之後，預計將由陸軍中將、現任隸屬於該司令部的聯合特種作戰司令部司令凡頓(Bryan P. Fenton)晉升接任。

凡頓的軍旅生涯遍及非洲、歐洲、中東，曾任印太司令部(USINDOPACOM)副司令及前國防部長艾思博(Mark Esper)的高級助理。

白宮對此尚不願多談，惟若白宮正式提名卡沃里及凡頓，兩人仍須聯邦參院同意始可接任。

俄烏戰爭爆發之後，駐紮在歐洲的美軍從8萬人增至10萬人，這些軍隊將由歐洲司令部司令統帥；至於特種作戰司令部預計之後的任務重心將轉向訓練外國軍隊等，這是該司令部比較典型的任務，反映去年撤軍阿富汗後的形勢變化。

報導指出，結束歷經20年的阿富汗及伊拉克任務後，軍方預計會將重心轉向更為典型的軍事威脅，例如中國，而當前待處理的則是烏俄的戰局。

現任聯合特種作戰司令部司令凡頓將軍，將接任特種作戰司令部司令。（取自國防部）
現任聯合特種作戰司令部司令凡頓將軍，將接任特種作戰司令部司令。（取自國防部）

阿富汗 白宮 國防部

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