拜登邊境放寬移民惹議 商界促開放勞工進來

全美現在約有200萬個職缺找不到勞工，醫療保健業特別需要人力。(美聯社)

金融時報報導，拜登 總統宣布終止川普政府援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定的直接遣返措施後，點燃共和黨議員怒火，民主黨議員看法分歧，商業團體則敦促進一步開放移民 ，有助減緩缺工和通膨的問題。

拜登宣布取消法典第42卷公衛規定後，共和黨人威脅阻擋新冠經費法案，位於參院競爭選區的民主黨員批評不該移除移民限制，唯恐在11月期中選舉前，會失去反對大量移民湧入的選民支持。

不過美國當前面臨勞動市場緊縮，再加上漫天高漲的通膨，業界領袖則主張，美國不能再阻止藍領和白領移民入境；光靠美國人才無法填補職缺，美國需要吸引全球的勞工 。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，美國雇主表示目前很難找到並留下員工；員工離職率逼近高點，勞動市場上有數百萬個職缺，而缺工的一大原因就是美國移民驟減，恐對就業市場造成長期影響。

根據聯邦人口普查局，美國的國際移民創數十年來新低；2015年至2016年，美國年增約100萬名移民，但2020年到2021年，國際淨移入則僅增加24萬7000人，甚至低於2019年至2020年年增的47萬7000人。

摩根大通基金(JPMorgan Funds)首席全球策略師凱利(David Kelly)表示：「移民人口減少反映出移民政策變嚴格，以及新冠疫情使合法移民人數減少，部分新移民得返回祖籍國。」

CBS報導，根據一項計算，如果移民維持疫情前的速度成長，那麼移民人數會比現在多出200萬人。低薪資產業感受格外深刻，例如休閒娛樂業、餐飲零售業和健康照護業，因為這些產業格外仰賴移民勞工，2021年的缺工率也提高。

部分民主黨人和專家擔心，雇主可能想聘用低薪海外勞工，這會打壓國內勞工、剝削海外勞工，促使美國工作外包；專家建議，美國雇主應提出文件，說明未能聘用美國勞工。

拜登政府擬規定，持H-1B簽證的海外勞工須有更高薪資，以免海外勞工打壓美國勞工的聘用率。