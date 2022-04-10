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飆罵幕僚沒用…邊境移民危機難解 拜登坐困愁城

編譯潘勛／綜合9日電
第42號行政令是否廢除，在白宮內部曾引起激烈爭辯。圖為無證移民在美墨邊界排隊等候，準備申請庇護。(Getty Images)
第42號行政令是否廢除，在白宮內部曾引起激烈爭辯。圖為無證移民在美墨邊界排隊等候，準備申請庇護。(Getty Images)

拜登總統就任一年多以來，最讓他生氣的國政問題之一在南方邊境，該如何又多快解除前總統川普設下的移民限令，白宮幕僚很早便爭執不休，至今未解；到如今拜登因這項政策不明朗，成為眾矢之的，移民活躍人士罵他未能看重千百萬移民的人權；保守派指非法移民大增，凸顯拜登軟弱、施政不力。

紐約時報9日報導，拜登才上任兩個月，就碰到西南邊界移民危機，數千移民兒童擠住在不衛生的邊界巡邏站，共和黨責備他大開國門，而幕僚們彼此怪罪。

第42號行政令是否廢除，在白宮內部曾引起激烈爭辯。圖為一名移民在美墨邊界持標語要...
第42號行政令是否廢除，在白宮內部曾引起激烈爭辯。圖為一名移民在美墨邊界持標語要求廢除這項行政令。(路透)

面對失和的幕僚企圖規避責任，據說拜登去年3月下旬氣到開罵：該開除誰才能糾正問題？

拜登就任便矢言解除他稱為不人道的川普移民政策，但至今問題沒能解決，知情人士指出，問題在直到今天，白宮內部每碰到南部邊界議題，幕僚們便爭執到很火爆，移民大舉跨境，該如何解決、要不要解決？至今並無定論。

移民暴增，拜登就挨保守派罵為軟弱無能；民主黨溫和派目前憂心，解除川普邊界限令會讓他們政治前途堪憂。

國土安全部官員估計，今年夏天穿越邊境移民人數又會打破紀錄，距11月期中選舉才幾個月，而期中選舉的結果又將界定拜登剩下兩年的任期能有何表現。

就任總統時，拜登期許很高，希望能建立一套移民系統，讓國家得以更悲憫地決定哪些移民獲准留在美國；他招募一批人手，由移民倡議人士等組成，本想落實他們期盼多年的人道移民體制，但進度很慢，讓長期支持拜登的盟友都懷疑他是否有志於此；面對這個爭執很激烈的問題，他是否有意規避，免得它占去太多的施政時間及精力。

如今當初招來的人馬幾乎都已離開白宮，原因在他們描述說，總統好些最高級謀士碰到要不要解除川普政策，就頻頻內鬥；白宮官員也不否認為了移民，內部不睦。

移民問題不時叫拜登頭痛，它一直發作，變成一系列危機，本想專心解決新冠疫情、經濟、阿富汗以及現在的俄烏戰爭，但身邊仍有移民這個不定時炸彈；而助理們對移民意見不一；專家指出，邊界安全、該採嚇阻還是開放，這個老問題並沒獲得最大的政策關注，現在他們已不心存指望。

非法移民 拜登 白宮

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