CEO年薪中位數1420萬…與員工薪水差距 今年或創新高

大型企業主管薪酬與員工收入的明顯差異，將創史上新高。薪酬待遇最豐厚的執行長包括探索集團的薩斯拉夫、英特爾的季辛格和亞馬遜的賈西(圖)。（路透）

金融時報報導，步入後疫情 時期的此時，美國大型企業主管今年薪酬可望進一步增加，主管收入是員工收入數倍的明顯差異，將創史上新高。

數據諮詢機構 ISS Corporate Solutions指出，目前已經對於主管薪資提出報告的280家史坦普500(S&P 500)公司當中，企業執行長(CEO)年薪中位數從2020年的1350萬元，在2021年將到達破紀錄的1420萬元。

追蹤大型企業執行長收入的薪酬研究公司Equilar指出，196家公司執行長年薪中位數在2022年裡增加20%，來到1430萬元。相較之下，這些執行長在2020年時，受到疫情影響，年薪中位數為1200萬元。

薪酬待遇最豐厚的執行長當中，包括探索集團(Discovery Inc)執行長薩斯拉夫(David Zaslav)年薪2億4700萬元，英特爾(Intel)執行長季辛格(Pat Gelsinger)年薪1億7860萬元，亞馬遜 (Amazon)執行長賈西 (Andy Jassy)年薪2億1270萬元。

報導指出，股市大漲讓高層主管獲得大量分紅，執行長年薪中位數與公司員工年薪中位數呈現天壤之別的差異也更加明顯。

Equilar分析報告顯示，2020年時企業執行長年薪中位數是員工年薪中位數的192倍，在2021年當中差距拉大，變成245倍。報告指出，如果趨勢不變，今年可望再次打破紀錄。

以亞馬遜為例，執行長賈西2021年當中的收入，包括了過去十年來的亞馬遜持股收入，總年薪是亞馬遜員工年薪中位數的6474倍。亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)擔任執行長的最後一年，2020年年薪是亞馬遜員工年薪中位數的58倍。