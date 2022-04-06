歐巴馬卸任首返白宮 與拜登同慶歐記健保推出12周年

前總統歐巴馬卸任五年多，5日首次回白宮，與拜登總統（左）、副總統賀錦麗（中）相見歡。（路透）

前總統歐巴馬 卸任五年多後，5日第一次回到白宮，與拜登 總統、副總統賀錦麗在白宮東廳(East Room)共同慶祝「可負擔健保法」(Affordable Care Act)推出12周年。

歐巴馬與拜登熱情擁抱，談笑風生，氣氛熱絡。俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的這項法案自從2010年上路以來，數度遭遇共和黨嘗試廢除，但曾三度在一路上訴到最高法院的官司中獲勝，到現在依然存在，拜登政府還要擴大服務對象。

2010年3月「可負擔健保法」法案生效之際，拜登是歐巴馬的副總統。拜登5日發表演說時表示，這項重大健保法案得以立法，都是歐巴馬的功勞，法案通過讓大家看到「希望可以帶來改變」。

歐巴馬致詞時說，他執政八年期間，與拜登聯手完成許多政策，「不過讓我感到最為驕傲的，就是為民眾提供了更好的健保，全國各地數百萬民眾因此獲得保障」。

拜登5日還簽署行政命令，指示聯邦政府機關持續研究擴大歐記健保服務對象、提升平價健保品質。

歐記健保經常遭到詬病的法規漏洞，是被稱為「家庭故障」(family glitch)的疏失，導致育有兒女的低收入家庭不但無法得到政府補助的醫保優惠，反而要承擔更多保費開銷。

拜登在演說中表示，政府持續設法彌補「家庭故障」法規漏洞，估計有20萬人可獲得取得平價健保的資格。

據估計，「家庭故障」漏洞問題讓500萬民眾無法參加獲得政府補助的醫療保險，而且在市面上則找不到經濟能力足以負擔的私人保險。

依照現行規定，勞工可以透過雇主取得健保時，如果繳得起保費，便不符合參加政府補助平價健保的資格。然而，法規通過時卻未考慮到，某些勞工繳得起個人的健保保費，卻繳不起全家人的健保保費，家人卻被排除於參加「歐記健保」的資格之外，成為「家庭故障」。