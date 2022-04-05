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川普自創社群平台2月才推出 2大將「不幹了」

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普2月推出的自創社群平台「真實社群」(Truth Social)，已有兩高層主管辭職。（路透）
前總統川普2月推出的自創社群平台「真實社群」(Truth Social)，已有兩高層主管辭職。（路透）

路透4日報導，前總統川普今年2月推出的自創社群平台「真實社群」(Truth Social)，到目前為止已有兩名高層主管辭職。「真實社群」失去兩員大將之後，原本期盼與推特等熱門社群網站一較高下的態勢，將明顯走弱。

知情人士透露，「真實社群」技術長亞當斯(Josh Adams)、產品研發部總監布瑟爾(Billy Boozer)都已經辭職。

2020年大選過後，川普由於持續散布選舉陰謀論及不實訊息，遭到推特(Twitter)、臉書(Facebook)及YouTube等社群網站連續封殺。

川普今年2月20日推出「真實社群」社群平台，但路透社報導指出，「真實社群」成立以來運作並不順利，某些使用者抱怨無法開設帳號，也有使用者說被列入冗長的候補名單。「真實社群」應用程式的許多功能，迄今仍無法正常運作，例如直接發送簡訊。

路透報導，知情人士分析，「真實社群」失去亞當斯、布瑟爾兩員大將之後，期盼能與推特等熱門社群網站一較高下的態勢，將明顯走弱。一名消息人士說，亞當斯堪稱「真實社群」所有技術層面的「頭腦」，「一旦亞當斯離開之後，所有希望就泡湯了。」

截至4日上午為止，「真實社群」在蘋果公司(Apple)網路商店的社群媒體排行榜上位居第35名，共計4萬6600名使用者給予評分結果為4.2顆星。

彭博新聞(Bloomberg)上周報導，根據蘋果公司數據統計，「真實社群」應用程式的下載次數，推出迄今已縮水大約95%。

「真實社群」只限美國地區推出，只有蘋果iPhone手機能夠下載。「真實社群」指出，安卓版本(Android)的應用程式很快便將推出。

向來力挺川普的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)、福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)都在「真實社群」成立帳號。不過川普的「真實社群」帳號只有一則於2月中旬系統測試期間發表的貼文。

社群網站 川普 亞當斯

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