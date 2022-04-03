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專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

全美房價續飆漲 專家示警：房市正在泡沫化

編譯陳韻涵／綜合2日電
美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)
美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

美國房價持續飆漲，部分研究人員和經濟學者表示，房市泡沫正在成形。

有線電視新聞網(CNN)上月30日報導，達拉斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Dallas)近期在部落格文章寫道，房價上漲速度比市場預期還要快，顯示房價脫離基本面(unhinged from fundamentals)。

「房市可能泡沫化」的說法，直到近期都未獲廣泛支持，但聯準會研究人員觀察各地房市之後表示，新證據已然浮現。

研究人員寫道，「我們的證據指向，美國房市自2000年初期泡沫化以來，首次出現異常，近期經濟指標顯然令人擔憂，諸多跡象顯示2021年房價逐漸偏離基本面。」

許多人經歷2007年的房價崩盤後，仍驚魂未定，低率信用貸款和寬鬆的貸款標準助長了那場危機，導致數以百萬計屋主欠款超過持有房屋的價值。

這一次，經濟學者擔心全然不同的狀況。

研究人員指出，光是房價上漲並不表示房市泡沫化，房價過去十年來穩定上漲，過去兩年驟增，原因包括供需失衡、勞力短缺、建築材料成本上漲、房貸利率改變等。

但當前房價已漲到「繁榮」(exuberance)的程度，在此情況下，房屋價格與支撐市場的經濟基本面會逐漸不同調。

部分研究人員認為，箇中原因可能是購屋者認為價格會再漲，擔心錯過當前低價；這樣的「錯失恐懼」(Fear of Missing Out, FOMO)心態使然，進一步推升房價及高房價的預期心理，創造「房價可能成指數成長」的自我實現預言(self-fulfilling prophecy)。

過去兩年房屋買賣雙方的行為並不正常，房價不僅創下歷史新高且持續走揚，供應則處於歷史低點。

購屋者仍占多數，新冠肺炎期間利率跌至歷史低點，也無法單獨解釋房市過熱的情況；其他促成市場進入泡沫化的要素包括疫情紓困計畫、供應鏈中斷及其應對政策，更重要的是投資人積極買房。

約翰伯恩斯房地產顧問公司(John Burns Real Estate Consulting)數據顯示，投資人目前買進全美約33%房產，比過去十年的平均水平高出五個百分點。

房價 貸款 投資

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