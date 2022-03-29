退稅積案年底清零 專家吐槽：國稅局長說易行難

國稅局局長瑞提格日前在眾院作證時表示，會在2022年底前清除退稅積件。（Getty Images）

國稅局 (IRS)去年退稅 處理受到新冠肺炎疫情影響、人力短缺而延宕，積件日益增加，但國稅局前官員與專家懷疑，國稅局職員恐怕無法在年底前處理完數千萬筆退稅。

國會山莊報(The Hill)報導，國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)日前在眾院作證時表示，「絕對」會在2022年底前清除退稅積件，但實際營運單位的情況大不相同，沒有跡象顯示積件逐漸減少。

非營利稅務權利倡議機構「納稅人權益中心」(CTR)創辦人妮娜‧奧森(Nina Olson)指出，「國稅局長要在12月底前處理完所有積件，我樂見他的企圖，但也關切實際狀況。」

分析師指出，積件原因包括行政程序工作量，以及當局因應疫情的各項紓困 措施，且2021年透過支票和現金支付的紓困資金，比2020年還要多。

今年報稅季，國稅局發放超過1億7500萬份第三輪紓困支票和現金補助，這是總值4000億元「美國救援方案法」(American Rescue Plan Act)的一環。

第二輪紓困支票共透過1億4700萬筆交易紀錄，發出1420億元；相較之下，「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)通過後的首輪紓困資金共透過1億6000萬筆交易紀錄，發出2730億元。

除了紓困資金外，國稅局今年還要負責二億筆的兒童減稅額款項，此計畫讓符合資格的家長，享有每個孩子1000元的免稅額。

然而，稅務基金會(Tax Foundation)分析師穆雷西亞努(Alex Muresianu)認為，國稅局的工作負荷已很重，不該把國稅局用作社會福利的工具。

在平常年度，國稅局會有約100萬筆退稅未處理或石沉大海，今年此數據恐怕會是往年的20倍。

國稅局2022年的預算為126億元，比去年增加6%，其中增加最多(9%)的預算範疇是服務納稅人的2億2500萬元資金，用以因應處理退稅延誤的問題。

國稅局表示，這筆預算將會在明年底前增僱1萬名員工，其中5000人將在未來幾個月開始工作。