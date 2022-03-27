變種BA.2在美擴散 專家憂「1原因」恐讓疫情難測

全美的新冠疫情 雖有改善，全球各地仍見感染擴散，專家擔心可能會有新一波疫情襲擊美國，也擔心不知何時才能測知「病毒再起」。

專家擔心的理由有幾，首先是多數人改為在家快篩，越來越少人接受標準的核酸檢測 ，讓政府難以精確估算真正染疫人數。

同時，疾病防治中心(CDC ) 委請偵測病毒變種的實驗室，也越來越少。而公衛官員則越來越專注住院人數，但重症送醫人數上升，表示疫情已經嚴重，公衛人員無法從住院人數看出新一波疫情。

更不妙的是，白宮說，政府購買疫苗、治療藥劑和檢測試劑的經費，所剩不多。

難怪布朗大學病疫大流行研究員納佐(Jennifer Nuzzo)，美國的狀況「不是很好。」

根據世衛組織，其他地方的情況更不好，全球確診病例已連續兩周上升，主要因為Omicron的新變種BA.2傳播能力更強，而多數國家的防疫措施已開始鬆懈。

CDC說，BA.2變種感染的比率，佔全國新病例的三分之一，在東北部更佔一半以上。紐約州的總確診數有些微上升，新英格蘭地區的住院總數也在增加。

休士頓衛理教會醫院傳染病學家馬瑟(James Musser)說，目前美國的BA.2資料「很模糊」，「我們需要的資料，越即時越好，有最新情況的資料，才能做出有效的決策。」

資料不齊全，當然更不即時，一大原因是在家快篩確診者，不見得往上報，公衛單位也沒在設法收集這項資料。納佐說，現在官方公布的確診人數，不能正確反映「現實」。

分析病毒基因排序，找出新變種的大型實驗室本來有十個，CDC打算未來兩個月內，縮減到剩下三個。MIT與哈佛廣闊研究中心病原基因監測組長麥金尼斯(Bronwyn MacInnis)認為，這麼大規模的縮減，不利美國的病毒監測與情報系統。

從下水道汙水排水系統找尋病毒的足跡，可以提早約一個禮拜得知感染趨勢，例如，紐約市11月21日就從下水道樣本發現Omicron變種，十天後，美國第一個omicron感染病例就被確診出來。

可是，下水道樣本無法斷定誰被感染，西雅圖衛生局官員杜欽(Jeff Duchin)說，「這套辦法的終極價值有待確定。」