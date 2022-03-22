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外籍雜牌軍赴烏抗俄 苦等武器上戰場

編譯柯立偉／綜合21日電
一名來自紐約的志願參軍者，稍早參加訓練。（美聯社）
一名來自紐約的志願參軍者，稍早參加訓練。（美聯社）

烏俄戰爭開戰之初，烏克蘭總統澤倫斯基(Vladimir Zelensky)曾呼籲全球有志之士赴烏對抗俄羅斯，獲得大批歐美青年響應號召，不論是否有軍事經驗，紛紛組團跋山涉水前赴基輔。

除了少部分確實有過戰場經驗的退役軍人外，許多到烏克蘭的外籍傭兵都是受正義感驅使的軍事菜鳥，因此不少自己跑去烏克蘭的外國士兵至今尚未獲得烏國軍方核准入營。

喬治亞國家軍團指揮官馬穆拉什維利(Mamuka Mamulashvili)說：「即便正在戰爭，烏克蘭官僚系統仍在運作；雖然歡迎全球有志之士與我們並肩作戰，但我們還是要經過審批，讓有軍事經驗的人赴前線作戰，至於沒有軍事經驗的人，由於他們在前線起不到作用，我們會說服他們成為其他項目的志工，例如民兵組織。」

一群來自世界各地的志願參軍者，稍早參加訓練。（美聯社）
一群來自世界各地的志願參軍者，稍早參加訓練。（美聯社）

一名化名為布萊恩(Brian)的加拿大士兵就說：「我沒有受過軍事訓練，但我願意和烏克蘭人並肩作戰，直到死去；我雖然這輩子還沒殺過一個人，但我會享受殺掉每一個入侵的俄羅斯人的時刻」。

另一位化名為亞當(Adam)的美國青年也是一位沒有軍事經驗的志願軍，他表示先經土耳其伊斯坦堡轉機至華沙，再循陸路前往基輔，現在已在基輔城外等待15天，志願參軍的合約卻遲遲未得到烏克蘭軍方的回覆，也沒有獲配任何武器、彈藥、頭盔或防彈背心。

亞當說：「我不可能在沒有任何裝備的狀況下去守衛基地，這樣死得太冤；所以我打算去另一個前線城市伊爾平(Irpin)，就算戰死也要死的有意義。」

對於烏克蘭向全球招募反俄國際軍團的作法，瑞典國防大學戰爭學副教授凱科(Ilmari Kaihko)說：「我認為這支軍團的政治意義遠大於實際意義，只是釋放出『全球都支持烏克蘭』的訊號。」

烏克蘭 俄羅斯 瑞典

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