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回收俄軍火箭射回去 烏克蘭神奇部隊「以俄制俄」

編譯林梅婕／綜合21日電
烏克蘭後勤部隊回收俄軍武器 白天收集的火箭，晚上再射回去；圖為颶風火箭。(歐新社)
烏克蘭後勤部隊回收俄軍武器 白天收集的火箭，晚上再射回去；圖為颶風火箭。(歐新社)

俄烏戰爭持續，基輔空中瀰漫著濃濃的煙硝味，部分地區早已剩斷壁殘垣；在資源耗盡的重要時刻，烏克蘭有一群後勤軍事人員，在瓦礫堆中尋找所有可用的武器，將這些武器修復完成，供給前線的士兵使用。

烏克蘭國土防衛軍其中一支部隊的副指揮官戈洛多夫(Yuri Golodov)告訴有線電視新聞網(CNN)記者，他們是如何埋伏攻占霍斯托梅爾(Hostomel)的俄軍，並解釋他們剛用的火箭其實正是從敵方來的。

「昨晚我們給烏軍24枚颶風 (Uragan)火箭發射器，這些都是從俄軍丟到我們城市裡的。」戈洛多夫說：「我們找到這些還沒受損的武器，晚上時再交給武裝部隊，現在烏軍正把這些火箭打回去給他們。」

69歲的戈洛多夫已從海軍退役，如今他帶領的部隊是專門蒐尋或修復俄軍遺留的武器和設備；在基輔的一個祕密軍事回收場，他們正忙著為前線的戰士修復並重新粉刷更多俄軍的武器和裝備，在戰爭中扮演著非常關鍵的角色。

烏克蘭後勤部隊回收俄軍武器 白天收集的火箭，晚上再射回去；圖為俄境內展示的颶風...
烏克蘭後勤部隊回收俄軍武器 白天收集的火箭，晚上再射回去；圖為俄境內展示的颶風火箭。(美聯社)

「任何從俄羅斯軍方拿到的東西，我們都會想辦法再利用。」戈洛多夫強調：「我們不用上前線，而是到敵營後方進行深入偵查的特種部隊，我們的任務是摧毀俄羅斯軍隊的補給線，讓他們沒有彈藥、燃料和食物。」

CNN報導也指出，在這個軍事回收場可以看見一些士兵正在將一輛彈藥支援車上的俄羅斯軍事標記塗掉，換上烏克蘭的國旗；戈洛多夫解釋，在車子交給前線使用之前，還得移除內部所有的通信設備，「這輛車非常適合用來運送傷患，無論沼澤或雪地它都能跑。」

俄軍很多設備都與烏克蘭使用的相似，操作上也大同小異；戈洛多夫說：「這是因為有些是蘇聯時期留下的，東西都還很好用；雖然看起來比較老舊，但如果正確使用可以用很久。」

烏克蘭 俄羅斯 颶風

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