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國會暴亂推警察 FBI憑海龜募款照片 抓到紐約男

記者顏伶如／綜合報導
一名男子在國會暴動時動手將員警推下，聯邦檢察官透過非營利海龜環保組織義工及一名友人協助之下，確認男子身分為54歲的塞列塔諾。(路透)
一名男子在國會暴動時動手將員警推下，聯邦檢察官透過非營利海龜環保組織義工及一名友人協助之下，確認男子身分為54歲的塞列塔諾。(路透)

國會暴亂發生迄今一年多，仍有數百名攻占國會大廈的暴徒身分有待確認。不過，聯邦調查局(FBI)日前接獲線報指出，2018年舉行的一場關懷海龜慈善募款活動照片中，一名男子疑似國會暴亂時在西側露台動手將員警推下的嫌犯。調查人員9日在紐約將嫌犯逮捕到案，以市民騷亂、襲警、妨害治安行為、擅闖建築物禁區等罪名移送法辦。

華盛頓郵報報導，暴徒攻占國會大廈的混亂期間，監視器拍到一名男子動手將一名國會警察推下西側露台，但一年多來始終無法確認嫌犯身分。

聯邦調查局日前接獲線報，2018年舉辦的一場關懷海龜慈善募款活動，臉書照片裡一名男子疑似國會暴亂嫌犯。聯邦檢察官透過非營利海龜環保組織義工及一名友人協助之下，確認男子身分為54歲的塞列塔諾(Ralph Joseph Celentano III)。

塞列塔諾9日在紐約皇后區被捕，被控市民騷亂、襲警、妨害治安行為、擅闖建築物禁區等七項聯邦罪名。

報導指出，2021年1月6日國會暴亂發生後，到目前為止超過775人遭到逮捕及起訴，其中許多被告已向法院認罪。

就在塞列塔諾落網前一天，創下國會暴亂遭起訴被告首件開庭案例的德州男子瑞菲特(Guy Reffitt)，五項聯邦重罪均被裁定罪名成立，包括攜帶武器擅闖禁區、干擾證人、暴動發生期間干預警方執法等。

法院紀錄指出，聯邦調查局掌握國會暴亂當天塞列塔諾被多支監視器拍下的身影，華府警察隨身配戴的隨身錄影器，也拍到塞列塔諾對多名穿著制服員警動手的證據。

調查人員指出，塞列塔諾外形頗為特殊，因為留著長髮，帶著川普旗幟，穿著兩色夾克外套，背包上還掛著摺疊椅。

其中一段監視器影像拍到塞列塔諾蹲伏在國會西側露台，從背後動手將一名國會員警推下。這名員警後來接受調查人員詢問時說，遭人推下露台完全出乎意料之外，彷彿遭遇美式足球式阻截。

身為伊拉克戰爭退役軍人的這名員警對調查人員說，從露台摔下後，很怕如果不馬上站起來，就會被大批暴徒踩踏，「我參加戰爭得以全身而退，沒想到竟遇到這種事」。

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