香港再增逾3萬確診 韓正：港府要承擔防疫主體責任

香港確診個案連兩日下降，但官方無法判定疫情是否已見頂。圖為九龍城啟晴邨樂晴樓被圍封，居民須接受檢測。（中新社）

香港 6日再增逾3萬染疫確診者，再增200多名染疫者病逝。香港新增確診數字雖連兩日下降，港府認為不能輕言判斷疫情 是否見頂。中國國務院副總理韓正6日表示，北京 對港府在防疫工作提出的請求，是「照單全收、有求必應」，但也強調港府要承擔防疫主體責任。香港建制派透露稱，北京要接管香港抗疫。

香港6日報告，新增3萬1008例新冠病毒確診個案，其中只有2例是輸入病例。香港醫院管理局說，過去一天有153名患者在公立醫院死亡，另加上校正回歸，新增死亡人數233名。

截至3月5日，香港第五波疫情共有1794名確診者死亡。香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，60歲以上患者占死亡個案94.5%。

歐家榮認為，香港確診回落但仍處高位，未能判斷疫情是否已見頂。他指，過去兩日確診數字稍為回落，但仍處於很高水平，每日超過3萬例，需密切觀察至少一、兩星期，才能判斷疫情是否已到高峰或開始回落。

港府日前宣布，直接將快速測試陽性者列為確診個案，由市民自行呈報到網上平台，這個平台卻仍未有啟用日期。歐家榮回應，平台大致已完成，現正在測試階段，需要時間確保推出後沒有問題。

連日來有建制派立法會議員稱，如果港府不能控制疫情，要由北京接管。負責香港事務的韓正，5日會見正在北京出席中國兩會的港區政協委員，大篇幅談起香港疫情，指香港不能對抗疫有厭戰心態，只要港府提出援助要求，北京都會全力支持，而政協也必須全力配合港府投身抗疫。

綜合香港電台、中通社報導，多位與會的港區政協委員表示，韓正在講話中沒有評價港府的抗疫表現，只強調港府要承擔抗疫主體責任，希望全社會支持港府工作，還關注香港私立醫院未有協助收治確診病人，並說武漢爆發疫情時，整個醫療體系都有參與抗疫，這是醫者職責。同時，香港必須盡快減低長者的重症及死亡率。