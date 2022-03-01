我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

施政滿意度僅37%…通膨揮拳 拜登民調再下滑

編譯柯立偉／綜合28日電
美國通貨膨脹問題嚴峻，拜登民調再探底。（歐新社）
美國通貨膨脹問題嚴峻，拜登民調再探底。（歐新社）

根據一項美國廣播公司(ABC News)及華盛頓郵報聯合執行的民調顯示，全美只有37%民眾對拜登總統的施政感到滿意，不支持和極度不支持比率達55%，已突破五成；相比於去年11月拜登尚有41%支持率，本月民調數字再度下滑4%，創下該民調機構調查以來的新低。

美國廣播公司的民調還不是拜登拿到最糟的分數，昆尼別克大學(Quinnipiac University)1月自行執行的民調顯示全美只有33%的受訪者對拜登總統的施政感到滿意；美國廣播公司與昆尼別克大學民調結果雖稍有差異，但都是他們自從拜登就任以來做的各項民調中的最低點。

專家指出，拜登民調低迷的主因正是經濟問題；去年年中漸漸出現的通貨膨脹問題，導致今年1月底時消費者物價指數較去年同期上漲7.5%，是自1982年2月以來的最大漲幅，因此高達58%的民眾表示不贊同拜登的經濟政策，更有多達54%的受訪者認為共和黨的經濟政策會比民主黨好。

支持拜登經濟政策的受訪者則占相對少數；美國廣播公司的民調顯示，只有37%民眾對於拜登的經濟政策感到滿意；值得注意的是，被問及「是否認為共和黨能端出較好的經濟政策牛肉」時，有7%受訪者表示對兩黨都不信任，占比將近一成，屬「不算太微弱的少數」；至於兩黨都信任的人則只占整體受訪者的1%。

針對當前經濟現況，算是兩黨支持者少有的共識，普遍認為當前景氣嚴峻；認為當前經濟狀況「好」或「非常好」的民眾只占24%，相比於支持拜登總統的35%有不小的落差，顯示即便是拜登支持者，仍看衰拜登主政下的經濟發展；而認為「拜登就任總統後經濟狀況改善」的受訪民眾更只有17%，與認為「經濟發展是在拜登就任後才惡化」的54%少了將近四成。

拜登 民調 共和黨

上一則

不屈服、拒出逃 CNN：澤倫斯基獨力扭轉美歐對俄政策

下一則

專家：俄烏戰爭消耗拜登任期 平息通膨更難

延伸閱讀

華府示威要求美方收緊對俄制裁 稱俄支持恐怖主義

華府示威要求美方收緊對俄制裁 稱俄支持恐怖主義
印太協調官坎伯：美派團訪台 傳達對和平穩定持久支持

印太協調官坎伯：美派團訪台 傳達對和平穩定持久支持
紐約州長霍楚簽行政令 拒與俄羅斯經商

紐約州長霍楚簽行政令 拒與俄羅斯經商
國會暴動抱走波洛西講台 佛州男判刑75天

國會暴動抱走波洛西講台 佛州男判刑75天

熱門新聞

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)。 美聯社

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

2022-02-27 08:23
俄羅斯與烏克蘭雙方代表團於美東時間28日約上午6時正式開始談判。(路透)

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

2022-02-28 13:40
莫斯科時間清晨5時50分，克里姆林宮無預警釋出緊急直播——俄國總統普亭，在全世界面前，正式宣布向烏克蘭政府宣戰。（截圖自俄羅斯24電視台）

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

2022-02-23 22:40
圖沙耶夫（Magomed Tushaev)(左)。(取材自推特)

奉命殺澤倫斯基 俄特種部隊被烏殲滅 56輛戰車成碎片

2022-02-27 00:25
基輔市中心附近，砲火中冒出火光與濃煙。路透

影／澤倫斯基問「為何攻擊幼稚園」 烏稱3500俄兵喪命

2022-02-26 03:15
如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，拜登政府可能會加強制裁措施。（歐新社）

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

2022-02-22 19:35

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬