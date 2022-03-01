施政滿意度僅37%…通膨揮拳 拜登民調再下滑

美國通貨膨脹問題嚴峻，拜登民調再探底。（歐新社）

根據一項美國廣播公司(ABC News)及華盛頓郵報聯合執行的民調 顯示，全美只有37%民眾對拜登 總統的施政感到滿意，不支持和極度不支持比率達55%，已突破五成；相比於去年11月拜登尚有41%支持率，本月民調數字再度下滑4%，創下該民調機構調查以來的新低。

美國廣播公司的民調還不是拜登拿到最糟的分數，昆尼別克大學(Quinnipiac University)1月自行執行的民調顯示全美只有33%的受訪者對拜登總統的施政感到滿意；美國廣播公司與昆尼別克大學民調結果雖稍有差異，但都是他們自從拜登就任以來做的各項民調中的最低點。

專家指出，拜登民調低迷的主因正是經濟問題；去年年中漸漸出現的通貨膨脹問題，導致今年1月底時消費者物價指數較去年同期上漲7.5%，是自1982年2月以來的最大漲幅，因此高達58%的民眾表示不贊同拜登的經濟政策，更有多達54%的受訪者認為共和黨 的經濟政策會比民主黨好。

支持拜登經濟政策的受訪者則占相對少數；美國廣播公司的民調顯示，只有37%民眾對於拜登的經濟政策感到滿意；值得注意的是，被問及「是否認為共和黨能端出較好的經濟政策牛肉」時，有7%受訪者表示對兩黨都不信任，占比將近一成，屬「不算太微弱的少數」；至於兩黨都信任的人則只占整體受訪者的1%。

針對當前經濟現況，算是兩黨支持者少有的共識，普遍認為當前景氣嚴峻；認為當前經濟狀況「好」或「非常好」的民眾只占24%，相比於支持拜登總統的35%有不小的落差，顯示即便是拜登支持者，仍看衰拜登主政下的經濟發展；而認為「拜登就任總統後經濟狀況改善」的受訪民眾更只有17%，與認為「經濟發展是在拜登就任後才惡化」的54%少了將近四成。