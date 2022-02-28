抗俄衛家園 前「烏克蘭小姐」持槍去參軍

曾獲選「烏克蘭小姐」的安娜史塔希雅‧雷納在Instagram上發布身著軍裝、手持步槍的照片，她宣布響應號召，參軍抗俄。（取材自Instagram）

烏俄之戰進入第四天，據傳俄國 已將預備投入戰爭的50%的兵力部署至烏克蘭 ，然而由於烏克蘭國軍及民眾頑強抵抗，俄軍在烏的推展並不順利，雖尚不至於「彈盡糧絕」，不過遲遲無法拿下基輔，既未取得烏克蘭任何一座城市的控制權，也沒有獲得明顯的制空優勢。

引人注目的，是2015年獲選為烏克蘭小姐的安娜史塔希雅．雷納(Anastasia Lenna)日前在自己的Instagram上發布自己身著軍裝、手持步槍的照片，並以英文表示「任何跨越烏克蘭邊境企圖入侵的人都會被殺」；她宣布響應國家的號召，參軍抗俄保衛家園，並呼籲外界支持及捐款給烏克蘭武裝部隊。

雷納2015年曾代表烏克蘭參加國際萬國小姐(Miss Grand International)比賽，根據先前的參加選美小姐簡介，雷納曾在土耳其擔任過模特兒與公關經理，還能說五種語言，並曾當過翻譯；從她過去的照片可見，她平時就熱愛漆彈或射擊類運動，常在Instagram發表「軍裝照」或是「持槍照」，展現堅強剛毅的一面。

據報導，烏克蘭全國各地民眾在過去幾周以來已密集接受軍事集訓，包括手榴彈投擲、槍枝使用及分解等內容，再加上許多旅外烏克蘭人紛紛歸國志願參軍，即便尚未取得最終勝利，至少初步瓦解俄軍四天亡烏夢；一名不願意透露名字的官員表示：「目前跡象表明，俄軍對過去24小時內在烏克蘭沒有取得實質進展感到挫折。」

事實上，俄國的軍事實力遠在烏克蘭之上；根據知名軍事網站「全球火力」(GlobalFirepower)公布的2022年軍力排名，俄羅斯 火力指數整體排名全球第二，烏克蘭則只排到22名；不過不像俄羅斯有反戰示威，烏克蘭全體軍民一心，無分東西南北，不分男女老少，均自發拿起武器、自製彈藥或掩體，齊心抵抗俄國侵略。