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行腳海地、診治窮困愛滋病患 「公衛巨人」法默辭世

編譯洪毅／綜合21日電
共同創辦「健康夥伴」的法默醫生，在全球各地幫助醫療不發達地區的民眾。圖為2012年他在海地太子港附近協助籌辦一所醫院。(美聯社)
共同創辦「健康夥伴」的法默醫生，在全球各地幫助醫療不發達地區的民眾。圖為2012年他在海地太子港附近協助籌辦一所醫院。(美聯社)

紐約時報報導，備受國內公衛界讚譽的醫師、人類學家、行腳海地多年的人道主義者法默(Paul Edward Farmer Jr.)已於21日在盧安達北部布雷拉(Burera)的醫院去世，享壽62歲。

佛奇淚憶愛徒：他才是我的導師

81歲的國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)在記者前談及此事時落下淚來，表示「指標性的公衛巨人」極少，而法默必然是其中一員；佛奇還說，他幾十年前第一次見到法默時，他還只是個醫學生，「他說我是他的導師，但其實是他才是我的導師」。

法默於1959年10月26日生於麻州西亞當斯(West Adams)，12歲的時候，法默的父親保羅(Paul)改裝一輛舊巴士，他們一家接下來曾暢遊美國數年，主要是在佛州，還曾住在船上一段時間；法默後來曾說，這段經驗讓他「有強韌的腸胃系統，且能在任何地方安睡」。

在遊歷期間，法默一家曾經與一群海地移民一起下田工作，自此與這中美洲最貧困的國家結下不解之緣；法默從杜克大學畢業後，1980年代中期志願前往海地，並震驚於當地醫療體系的落後及不友善，例如所有醫療費用都要預先支付，甚至包括醫用手套。

法默依然繼續行腳海地，期間還在哈佛醫學院深造並取得學位；法默曾經在海地愛滋病大流行時，挨家挨戶分送抗病毒藥物，還會不惜走上幾個小時確定病人是否服藥，而在當時，公衛界普遍認為貧困民眾是不可能有辦法在愛滋病中活下來的。

從小診間到醫學中心 推動窮國醫療發展

法默的熱忱及膽量感動許多人，在多年的社區工作及募款之後，最初在海地只是一個診間，到現在已有16所醫學中心，其中一所還有高達70萬元的電腦斷層掃瞄機，設備已媲美先進國家，但是對於貧困的病人，醫療中心每天只收1.5元的醫藥費。

法默後來資助100萬元成立「健康夥伴」(Partners in Health)基金，其足跡遍及賴索托、秘魯、盧安達、俄羅斯等地，並協助世界各地打擊伊波拉、肺結核等疫情。

法默也曾批評許多國際援助項目，他認為這些項目與當地脫節；因為他自己在治病時，通常會住在病人附近；其長眠的盧安達醫院，正是由他所資助成立。

法默曾表示，疾病有其社會根源，背後牽涉到的是一整個結構體系；但法默也說，他不會是個悲觀的憤世嫉俗者、「犬儒主義只是個死胡同」。

佛奇 亞當斯 佛州

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