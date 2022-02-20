疫情、物價、烏克蘭…內政外交3把火 燒出拜登危機
去年8月美國從阿富汗撤軍的亂象是公眾對拜登總統支持率反轉的重要節點，多數民調均顯示民主黨及拜登的支持率屢創新低；加上現在由於民眾對防疫疲乏、通貨膨脹問題嚴重、無力解決烏克蘭危機等，隨著11月期中選舉的靠近，民主黨愈來愈難力挽狂瀾，幾乎確定會在年底大選中失去國會優勢席次，也讓拜登政府面臨的壓力越來越大。
有線電視新聞網(CNN)的民調顯示，60%的民眾對於新冠病毒仍在流行感到「憤怒」，只有不到一半比例對疫情前景感到樂觀；蓋洛普(Gallup)民調結果更慘，只有17%的民眾對國家發展方向感到樂觀。
白宮發言人莎奇(Jen Psaki)月初曾表示，包含她自己在內所有人對於沒完沒了的防疫措施都感到疲勞，但這樣「看似有同理心」的發言卻沒有贏得民意的回心轉意。昆尼別克大學(Quinnipiac University)16日進行的民調仍然顯示，只有35%的受訪者認為拜登有能力續任總統、43%的受訪者贊同目前的防疫政策。
另一方面，今年1月底的消費者物價指數比起去年同時大漲7.5%，不只每加侖油價逼近4元大關，專家還預估這波漲價會持續到5月底；雖然白宮目前似有意以烏克蘭危機做為轉移民眾對內政不修的關注，但因華府一直沒有說清楚具體將採取哪些制裁措施，轉移焦點的策略反而還打擊民眾對政府的支持。
布希總統時代的國土安全部副部長范德瑞(Stewart Verdery)說：「單純從人格和道德標準觀察，很多人會認為川普不夠格當總統；但當總統也要有能力解決民眾去大賣場時『購物車塞不滿』的問題；現在民眾對於拜登的低支持率，正是肇因於他無力解決經濟問題。」
不過，歐巴馬總統的民調分析師班南森(Joel Benenson)則指出，包含柯林頓、雷根等總統任期內的民調都曾經低於40%，隨後才又回升並贏得連任，拜登只是沒能逃脫歷屆總統民調先跌後升的「傳統」而已；民主黨策士柏恩斯(Max Burns)也說：「事情解決後三、四個月，當人們生活恢復正常後，曾經認為很重要的事就不再重要了，因此等到夏天或秋天時，政治局面會與現在完全不同。」
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