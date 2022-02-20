疫情、物價、烏克蘭…內政外交3把火 燒出拜登危機

內政外交難題不斷，讓拜登政府面臨的壓力越來越大。（歐新社）

去年8月美國從阿富汗撤軍的亂象是公眾對拜登 總統支持率反轉的重要節點，多數民調 均顯示民主黨 及拜登的支持率屢創新低；加上現在由於民眾對防疫疲乏、通貨膨脹問題嚴重、無力解決烏克蘭危機等，隨著11月期中選舉的靠近，民主黨愈來愈難力挽狂瀾，幾乎確定會在年底大選中失去國會優勢席次，也讓拜登政府面臨的壓力越來越大。

有線電視新聞網(CNN)的民調顯示，60%的民眾對於新冠病毒仍在流行感到「憤怒」，只有不到一半比例對疫情前景感到樂觀；蓋洛普(Gallup)民調結果更慘，只有17%的民眾對國家發展方向感到樂觀。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)月初曾表示，包含她自己在內所有人對於沒完沒了的防疫措施都感到疲勞，但這樣「看似有同理心」的發言卻沒有贏得民意的回心轉意。昆尼別克大學(Quinnipiac University)16日進行的民調仍然顯示，只有35%的受訪者認為拜登有能力續任總統、43%的受訪者贊同目前的防疫政策。

另一方面，今年1月底的消費者物價指數比起去年同時大漲7.5%，不只每加侖油價逼近4元大關，專家還預估這波漲價會持續到5月底；雖然白宮目前似有意以烏克蘭危機做為轉移民眾對內政不修的關注，但因華府一直沒有說清楚具體將採取哪些制裁措施，轉移焦點的策略反而還打擊民眾對政府的支持。

布希總統時代的國土安全部副部長范德瑞(Stewart Verdery)說：「單純從人格和道德標準觀察，很多人會認為川普不夠格當總統；但當總統也要有能力解決民眾去大賣場時『購物車塞不滿』的問題；現在民眾對於拜登的低支持率，正是肇因於他無力解決經濟問題。」

不過，歐巴馬總統的民調分析師班南森(Joel Benenson)則指出，包含柯林頓、雷根等總統任期內的民調都曾經低於40%，隨後才又回升並贏得連任，拜登只是沒能逃脫歷屆總統民調先跌後升的「傳統」而已；民主黨策士柏恩斯(Max Burns)也說：「事情解決後三、四個月，當人們生活恢復正常後，曾經認為很重要的事就不再重要了，因此等到夏天或秋天時，政治局面會與現在完全不同。」