拜登國情咨文前 聯邦急敲「戴口罩」新政策

德州一位媽媽戴著口罩逗弄女兒，拜登總統發表國情咨文前，聯邦官員忙著敲定戴口罩的新政策。(Getty Images)

拜登 總統3月1日將在國會發表國情咨文演講，這場元首重要年度演說，被視為是民主黨政府宣布「疫情已成過去」的時機；聯邦官員正努力趕在拜登發表演講前，敲定更新有關戴口罩 等政策，讓國家指導方針更靈活。政府試圖大步跨越新冠疫情，是否可能讓全國面臨緊張局勢，已是關注焦點。

疫情迄今兩年，隨著染疫病例、住院和死亡人數下降，即使是民主黨執政的州和地方政府也在取消限制。但國會山莊目前仍是全國受疫情干擾最嚴重的工作場所之一，眾院允許議員在家工作、無需進辦公室，此規定已延長至3月；共和黨議員因在眾院違反戴口罩規定，已被罰款好幾千元。

拜登去年4月在國會聯席會議上首次發表國情咨文演講時，座位被限制在200人左右，約為過去總統演說容納量的20%。白宮官員表示，拜登下回演講的防疫 規定將由眾院議長波洛西決定，目前沒有跡象顯示波洛西打算取消眾院會議廳的戴口罩規定。

一名旅客戴著口罩在鳳凰城機場搭機，拜登總統發表國情咨文前，聯邦官員忙著敲定戴口罩的新政策。(Getty Images)

與此同時，共和黨人要求取消國會大廈防疫限制的呼聲愈來愈高；參院有逾半共和黨議員簽署決議，呼籲國會取消所有防疫規則、重新向遊客開放。

儘管國會大廈和其他聯邦機構目前仍有防疫規則，但華府大多數室內集會和企業的室內口罩要求，都將在拜登發表國情咨文同一天取消。

有關戴口罩和接種疫苗規定的辯論已成為全國文化戰爭的主要戰線，且因地區和政治路線的不同，人言人殊。名人不戴口罩現場觀看超級盃，部分司法管轄區學童即使下課休息時間也被要求戴口罩，這樣的不公平狀況已受到批評。

部分拜登盟友擔心國情咨文場景，可能會令當前分歧局勢火上澆油，反口罩保守派共和黨人可能會利用演講來耍噱頭或抗議。

紐約曼哈頓地鐵裡一對情侶戴著口罩交談，拜登總統發表國情咨文前，聯邦官員忙著敲定戴口罩的新政策。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)17日表示：「當指標表現更好時，我們希望在解除戴口罩等規定之際，仍有辦法在情況惡化時再次使用它們。」她表示，新修訂的指導方針應與「下一階段」防疫管理計畫協調一致，並且應該會在2月底左右公布。